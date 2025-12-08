ЛНЗ может усилиться топ-игроком Руха, бывшим подопечным Пономарева
22-летний вингер львовского клуба Илья Квасница может сменить клуб
В черкасском ЛНЗ рассматривают варианты для потенциального усиления флангов атаки.
После информации о возможном зимнем переходе Проспера Оба в Шахтер стало известно, кого хочет видеть в своей команде главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев.
Рулевой ЛНЗ предложил руководству клуба обратить внимание на 22-летнего вингера Руха Илью Квасницу, с которым ранее работал во львовской команде. Именно он может рассматриваться как основной кандидат на замену Просперу Оба.
Однако осуществить трансфер этой зимой будет непросто. Квасница уже выступал за два клуба в сезоне (Карпаты и Рух), а значит, играть за третий уже не имеет права. Тем не менее Пономарев следит за игрой своего бывшего подопечного еще с лета.
В текущем сезоне Квасница провел 15 матчей (12 в УПЛ и 3 в Кубке), забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Ранее под руководством Пономарева Илья провел за Рух 57 поединков, забил 13 голов и сделал 12 ассистов.
При этом ЛНЗ не ограничивается одним кандидатом. В клубе параллельно работают еще как минимум над одним усилением на позицию флангового атакующего полузащитника.
