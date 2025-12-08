Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 декабря 2025, 03:43 | Обновлено 08 декабря 2025, 03:54
ЛНЗ может усилиться топ-игроком Руха, бывшим подопечным Пономарева

22-летний вингер львовского клуба Илья Квасница может сменить клуб

ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

В черкасском ЛНЗ рассматривают варианты для потенциального усиления флангов атаки.

После информации о возможном зимнем переходе Проспера Оба в Шахтер стало известно, кого хочет видеть в своей команде главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев.

Рулевой ЛНЗ предложил руководству клуба обратить внимание на 22-летнего вингера Руха Илью Квасницу, с которым ранее работал во львовской команде. Именно он может рассматриваться как основной кандидат на замену Просперу Оба.

Однако осуществить трансфер этой зимой будет непросто. Квасница уже выступал за два клуба в сезоне (Карпаты и Рух), а значит, играть за третий уже не имеет права. Тем не менее Пономарев следит за игрой своего бывшего подопечного еще с лета.

В текущем сезоне Квасница провел 15 матчей (12 в УПЛ и 3 в Кубке), забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Ранее под руководством Пономарева Илья провел за Рух 57 поединков, забил 13 голов и сделал 12 ассистов.

При этом ЛНЗ не ограничивается одним кандидатом. В клубе параллельно работают еще как минимум над одним усилением на позицию флангового атакующего полузащитника.

Карьерная статистика Ильи Квасницы

ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев Рух Львов Проспер Оба Илья Квасница трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Telegram
