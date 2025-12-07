«Похоже на это». Во Франции пояснили, почему Забарный не сыграл с Ренном

Французский журналист Ахилл Эш подтвердил информацию, что украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный пропустил матч 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0) из-за болезни.

«Илья Забарный действительно болен. Игрок не стал бы выдумывать и симулировать болезнь, чтобы избежать игры вместе с россиянином Матвеем Сафоновым, как некоторые могут подумать. Похоже, это бронхит или бронхиолит», – написал Эш в Twitter.

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 16 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.