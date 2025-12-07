Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Похоже на это». Во Франции пояснили, почему Забарный не сыграл с Ренном
Франция
07 декабря 2025, 20:36 |
640
2

«Похоже на это». Во Франции пояснили, почему Забарный не сыграл с Ренном

Журналист Ахилл Эш подтвердил позицию клуба

07 декабря 2025, 20:36 |
640
2 Comments
«Похоже на это». Во Франции пояснили, почему Забарный не сыграл с Ренном
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Ахилл Эш подтвердил информацию, что украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный пропустил матч 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» (5:0) из-за болезни.

«Илья Забарный действительно болен. Игрок не стал бы выдумывать и симулировать болезнь, чтобы избежать игры вместе с россиянином Матвеем Сафоновым, как некоторые могут подумать. Похоже, это бронхит или бронхиолит», – написал Эш в Twitter.

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 16 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.

По теме:
«Это невероятно». Луис Энрике разозлился из-за вопроса о Забарном
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Ренн ПСЖ - Ренн болезнь Матвей Сафонов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
Футбол | 07 декабря 2025, 08:57 9
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»

Андрей Николаевич – о Луке Модриче

Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Футбол | 07 декабря 2025, 16:58 51
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес

Команды не могут продолжить матч из-за проблем со светом

Рух – Полесье. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.12.2025, 18:59
Рух – Полесье. Видео голов и обзор матча
Рух – Полесье. Видео голов и обзор матча
Вице-президент Металлиста 1925 пояснил казус в Житомире, обратившись к КДК
Футбол | 07.12.2025, 18:03
Вице-президент Металлиста 1925 пояснил казус в Житомире, обратившись к КДК
Вице-президент Металлиста 1925 пояснил казус в Житомире, обратившись к КДК
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Футбол | 06.12.2025, 23:46
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Заба за останні три матчі один раз виходив грати на 90+4 хвилині.
Ответить
0
OKs100
Ничего, когда Сафонова не будет на воротах, сразу выздоровеет.
Ответить
0
Популярные новости
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 2
Футбол
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
06.12.2025, 02:02
Бокс
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
06.12.2025, 10:17
Бокс
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 4
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 8
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 91
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем