«Это невероятно». Луис Энрике разозлился из-за вопроса о Забарном

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике гневно отреагировал на вопрос журналиста о том, что украинский защитник его команды Илья Забарный мог пропустить матч 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» не из-за болезни, а по собственной инициативе, чтобы не выходить на поле вместе с российским одноклубником Матвеем Сафоновым.

«Это невероятно! Каждый раз, когда вы задаете вопрос, это становится проблемой. Постоянно! Он (Забарный – прим.) просто болен. Он болеет уже два дня. Вижу, что для вас главное – это постоянно создавать скандал. Но это ничего не значит, он просто болен», – цитирует Энрике Allez Paris.

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 16 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.

Ранее сообщалось о том, что Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом.