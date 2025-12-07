Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это невероятно». Луис Энрике разозлился из-за вопроса о Забарном
Франция
07 декабря 2025, 17:07 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:08
1440
1

«Это невероятно». Луис Энрике разозлился из-за вопроса о Забарном

Тренер «ПСЖ» не сдержал эмоций на пресс-конференции

07 декабря 2025, 17:07 | Обновлено 07 декабря 2025, 17:08
1440
1 Comments
«Это невероятно». Луис Энрике разозлился из-за вопроса о Забарном
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике гневно отреагировал на вопрос журналиста о том, что украинский защитник его команды Илья Забарный мог пропустить матч 15-го тура Лиги 1 с «Ренном» не из-за болезни, а по собственной инициативе, чтобы не выходить на поле вместе с российским одноклубником Матвеем Сафоновым.

«Это невероятно! Каждый раз, когда вы задаете вопрос, это становится проблемой. Постоянно! Он (Забарный – прим.) просто болен. Он болеет уже два дня. Вижу, что для вас главное – это постоянно создавать скандал. Но это ничего не значит, он просто болен», – цитирует Энрике Allez Paris.

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 16 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с «ПСЖ» рассчитан до лета 2030 года.

Ранее сообщалось о том, что Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом.

По теме:
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
«Я в этом уверен». Энрике уже сделал выбор между Забарным и Маркиньосом
Источник: Забарный мог сам отказаться играть с Ренном из-за Сафонова
Луис Энрике ПСЖ ПСЖ - Ренн Ренн Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Илья Забарный Матвей Сафонов
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор
Футбол | 07 декабря 2025, 15:26 0
Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор
Кривбасс – Александрия – 3:0. Разгром вице-чемпиона. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 15-го тура УПЛ

Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Футбол | 07 декабря 2025, 07:54 1
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение

Михаил может оказаться в «Севилье»

Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Футбол | 06.12.2025, 19:57
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 07.12.2025, 09:00
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Футбол | 07.12.2025, 08:08
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр
доооооооо)))))
Ответить
-1
Популярные новости
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 2
Футбол
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
ВИДЕО. Реакция Уайлдера на вызов Усика, президент WBC предупредил украинца
06.12.2025, 10:17
Бокс
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 2
Футбол
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
06.12.2025, 04:42 3
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 7
Футбол
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 7
Футбол
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
В серии буллитов определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ по socca
06.12.2025, 06:23 1
Другие виды
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем