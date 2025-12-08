Флик прокомментировал выбор новой позиции для Ямаля на поле

В матче 15-го тура Ла Лиги «Барселона» одержала победу над «Бетисом» со счетом 5:3. Главный тренер каталонцев Ханси Флик после игры прокомментировал новую позицию Ламина Ямаля на поле, который против севильцев вышел в роли «десятки».

«Я поговорил с Ламином и спросил, хочет ли он сыграть на позиции «десятки». Он ответил утвердительно, и я очень доволен результатом. Это дает нам дополнительные варианты для выбора, и это, безусловно, хорошо.

Мне нравится абсолютно все, что я вижу в его исполнении. Он хорошо адаптировался по ходу игры, активно работал в обороне, возвращался назад. Он продолжает расти и прогрессировать. Это просто фантастический футболист.

Если кому-то угодно зацикливаться на негативе и обращать внимание только на последние минуты, – пожалуйста. Но я не сторонник такого подхода. Я чрезвычайно доволен своими игроками», – подчеркнул Флик.