Флик выбрал футболистов Барселоны, которые должны покинуть клуб

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик выбрал футболистов, которые должны покинуть клуб.

По информации источника, «Барселона» готовится к масштабным изменениям летом 2026 года. Рональд Араухо, несмотря на статус капитана, потерял позиции после неудачных матчей и может принести клубу 30-40 млн евро. Вероятность его ухода оценивается примерно в 50%.

Наиболее очевидна ситуация с Андреасом Кристенсеном — клуб не планирует продлевать с ним контракт, а освобождение зарплатной ведомости станет важным шагом. Его шансы на уход — почти 99%. Молодой Марк Касадо, который потерял доверие Ханси Флика, также готов рассмотреть трансфер. Вероятность его продажи – около 70%.