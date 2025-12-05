Флик выбрал футболистов Барселоны, которые должны покинуть клуб
Тренер не хочет видеть в команде Араухо, Кристенсена и Касадо
Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик выбрал футболистов, которые должны покинуть клуб.
По информации источника, «Барселона» готовится к масштабным изменениям летом 2026 года. Рональд Араухо, несмотря на статус капитана, потерял позиции после неудачных матчей и может принести клубу 30-40 млн евро. Вероятность его ухода оценивается примерно в 50%.
Наиболее очевидна ситуация с Андреасом Кристенсеном — клуб не планирует продлевать с ним контракт, а освобождение зарплатной ведомости станет важным шагом. Его шансы на уход — почти 99%. Молодой Марк Касадо, который потерял доверие Ханси Флика, также готов рассмотреть трансфер. Вероятность его продажи – около 70%.
