Флик готов уйти из Барселоны. Клуб уже нашел ему замену
Команду может возглавить Фабрегас
В «Барселоне» растет неопределенность относительно будущего Ханси Флика.
По информации El Chiringuito Inside, шансов на уход Флика после сезона больше, чем на продолжение сотрудничества. Немецкий тренер измотан давлением из-за нестабильных результатов и считает часть критики несправедливой.
К этому добавляются напряженные отношения с несколькими игроками, в частности Ламином Ямалем и Робертом Левандовски.
Лапорта и Деко уже рассматривают варианты замены. Главный фаворит — Луис Энрике, однако «ПСЖ» не планирует его отпускать. Второй кандидат — Сеск Фабрегас, который впечатляет работой с «Комо» и все больше привлекает внимание каталонцев.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник донецкого «Шахтера» пожелал удачи известному украинскому специалисту
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua