Флик готов уйти из Барселоны. Клуб уже нашел ему замену

В «Барселоне» растет неопределенность относительно будущего Ханси Флика.

По информации El Chiringuito Inside, шансов на уход Флика после сезона больше, чем на продолжение сотрудничества. Немецкий тренер измотан давлением из-за нестабильных результатов и считает часть критики несправедливой.

К этому добавляются напряженные отношения с несколькими игроками, в частности Ламином Ямалем и Робертом Левандовски.

Лапорта и Деко уже рассматривают варианты замены. Главный фаворит — Луис Энрике, однако «ПСЖ» не планирует его отпускать. Второй кандидат — Сеск Фабрегас, который впечатляет работой с «Комо» и все больше привлекает внимание каталонцев.