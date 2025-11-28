Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Флик готов уйти из Барселоны. Клуб уже нашел ему замену
Флик готов уйти из Барселоны. Клуб уже нашел ему замену

Команду может возглавить Фабрегас

Флик готов уйти из Барселоны. Клуб уже нашел ему замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

В «Барселоне» растет неопределенность относительно будущего Ханси Флика.

По информации El Chiringuito Inside, шансов на уход Флика после сезона больше, чем на продолжение сотрудничества. Немецкий тренер измотан давлением из-за нестабильных результатов и считает часть критики несправедливой.

К этому добавляются напряженные отношения с несколькими игроками, в частности Ламином Ямалем и Робертом Левандовски.

Лапорта и Деко уже рассматривают варианты замены. Главный фаворит — Луис Энрике, однако «ПСЖ» не планирует его отпускать. Второй кандидат — Сеск Фабрегас, который впечатляет работой с «Комо» и все больше привлекает внимание каталонцев.

Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
