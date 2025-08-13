Грассхоппер – Бавария – 1:2. Подготовка к сезону. Видео голов и обзор
Чемпион Германии выиграл контрольный матч
Футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. Во вторник, 12 августа, «Бавария» провела товарищеский матч с клубом «Грассхоппер».
«Бавария» владела инициативой и воплотила ее в два гола. Леннарт Карль и Джона Куси Асаре забили на 20-й и 26-й минуте соответственно.
«Грассхоппер» ответил лишь одним забитым мячом. Автором гола стал Лорис Джандоменико.
Товарищеский матч. 12 августа. Цюрих, Швейцария
Грассхоппер (Швейцария) – Бавария (Германия) – 1:2
Голы: Джандоменико, 51 – Карль, 20, Куси Асаре, 26
Видео голов и обзор матча
