Товарищеские матчи
Грассхоппер
12.08.2025 19:00 – FT 1 : 2
Бавария
Германия
13 августа 2025, 17:49
Грассхоппер – Бавария – 1:2. Подготовка к сезону. Видео голов и обзор

Чемпион Германии выиграл контрольный матч

13 августа 2025, 17:49
Грассхоппер – Бавария – 1:2. Подготовка к сезону. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольные клубы продолжают подготовку к старту нового сезона. Во вторник, 12 августа, «Бавария» провела товарищеский матч с клубом «Грассхоппер».

«Бавария» владела инициативой и воплотила ее в два гола. Леннарт Карль и Джона Куси Асаре забили на 20-й и 26-й минуте соответственно.

«Грассхоппер» ответил лишь одним забитым мячом. Автором гола стал Лорис Джандоменико.

Товарищеский матч. 12 августа. Цюрих, Швейцария

Грассхоппер (Швейцария) – Бавария (Германия) – 1:2

Голы: Джандоменико, 51 – Карль, 20, Куси Асаре, 26

Видео голов и обзор матча

