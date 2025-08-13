Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шелбурн – Риека – 1:3. Битва чемпионов. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Шелбурн
12.08.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 3
Риека Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
13 августа 2025, 17:26 |
37
0

Чемпион Хорватии выбил из лиги Европы чемпиона Ирландии

Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 августа, в Дублине (Ирландия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Шелбурн» принимал хорватскую «Риеку». Обе команды являются чемпионами своих стран.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Шелбурна». Однако на 73-й минуте ответного поединка команда проигрывала 0:2.

Адемипо Одубеко ударом с пенальти сократил отставание и приблизил экстратаймы. Но Анте Ореч забил на 90-й минуте и вывел хорватский клуб в следующий этап.

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы «Риека» сыграет с победителем пары ПАОК – «Вольфсбергер» (первый матч – 0:0)

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Ирландия

Шелбурн (Ирландия) – Риека (Хорватия) – 1:3 (первый матч – 2:1)

Голы: Одубеко, 86 (пен) – Фрук, 33, Данташ, 73, Ореч, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ante Orec (Риека).
86’
ГОЛ ! С пенальти забил Адемипо Одубеко (Шелбурн).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Тиагу Данташ (Риека).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Тони Фрук (Риека).
Лига чемпионов видео голов и обзор Шелбурн Риека
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
