Шелбурн – Риека – 1:3. Битва чемпионов. Видео голов и обзор матча
Чемпион Хорватии выбил из лиги Европы чемпиона Ирландии
Во вторник, 12 августа, в Дублине (Ирландия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Шелбурн» принимал хорватскую «Риеку». Обе команды являются чемпионами своих стран.
Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Шелбурна». Однако на 73-й минуте ответного поединка команда проигрывала 0:2.
Адемипо Одубеко ударом с пенальти сократил отставание и приблизил экстратаймы. Но Анте Ореч забил на 90-й минуте и вывел хорватский клуб в следующий этап.
В четвертом раунде квалификации Лиги Европы «Риека» сыграет с победителем пары ПАОК – «Вольфсбергер» (первый матч – 0:0)
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 12 августа, Ирландия
Шелбурн (Ирландия) – Риека (Хорватия) – 1:3 (первый матч – 2:1)
Голы: Одубеко, 86 (пен) – Фрук, 33, Данташ, 73, Ореч, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
