Хорватия будет иметь как минимум две команды на групповом этапе еврокубков
Последний раз подобное происходило 5 лет назад
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы хорватская «Риека» на выезде победила ирландский «Шелбурн» со счетом 3:1 (4:3 по сумме двух встреч) и вышла в следующий раунд.
Таким образом, Хорватия будет иметь как минимум две команды на этапе лиги хотя бы одного из евротурниров.
Подобное произошло впервые за 5 лет и только во второй раз за 11 лет.
Количество хорватских команд на групповом этапе еврокубков (с сезона 15/16)
- 2025/26 – 2 или 3: Риека (Лига Европы или Лига конференций), Динамо З. (Лига Европы), Хайдук еще имеет шансы в Лиге Конференций
- 2024/25 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)
- 2023/24 – 1: Динамо З. (Лига конференций)
- 2022/23 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)
- 2021/22 – 1: Динамо З. (Лига Европы)
- 2020/21 – 2: Риека (Лига Европы), Динамо З. (Лига Европы)
- 2019/20 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)
- 2018/19 – 1: Динамо З. (Лига Европы)
- 2017/18 – 1: Риека (Лига Европы)
- 2016/17 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)
- 2015/16 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)
For the first time in 5 years, and only the second time in 11 years❗️, Croatia 🇭🇷 will have more than one club in league/group stages of UEFA competitions!— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 12, 2025
2025 2⃣ or 3⃣
2024 1⃣
2023 1⃣
2022 1⃣
2021 1⃣
2020 2⃣
2019 1⃣
2018 1⃣
2017 1⃣
2016 1⃣
2015 1⃣ pic.twitter.com/PiYxRXFvmm
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На тренерском мостике «бело-синих» могут произойти изменения
Промоутер – о бое Пол – Джошуа