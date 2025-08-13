Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хорватия будет иметь как минимум две команды на групповом этапе еврокубков
Лига Европы
13 августа 2025, 17:19 | Обновлено 13 августа 2025, 17:27
226
0

Хорватия будет иметь как минимум две команды на групповом этапе еврокубков

Последний раз подобное происходило 5 лет назад

13 августа 2025, 17:19 | Обновлено 13 августа 2025, 17:27
226
0
Хорватия будет иметь как минимум две команды на групповом этапе еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы хорватская «Риека» на выезде победила ирландский «Шелбурн» со счетом 3:1 (4:3 по сумме двух встреч) и вышла в следующий раунд.

Таким образом, Хорватия будет иметь как минимум две команды на этапе лиги хотя бы одного из евротурниров.

Подобное произошло впервые за 5 лет и только во второй раз за 11 лет.

Количество хорватских команд на групповом этапе еврокубков (с сезона 15/16)

  • 2025/26 – 2 или 3: Риека (Лига Европы или Лига конференций), Динамо З. (Лига Европы), Хайдук еще имеет шансы в Лиге Конференций
  • 2024/25 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)
  • 2023/24 – 1: Динамо З. (Лига конференций)
  • 2022/23 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)
  • 2021/22 – 1: Динамо З. (Лига Европы)
  • 2020/21 – 2: Риека (Лига Европы), Динамо З. (Лига Европы)
  • 2019/20 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)
  • 2018/19 – 1: Динамо З. (Лига Европы)
  • 2017/18 – 1: Риека (Лига Европы)
  • 2016/17 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)
  • 2015/16 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)
По теме:
Экс-игрок сборной Украины: «За всю историю я такого не помню»
«Была полная анархия». Экс-игрок сборной Украины – о провале Динамо в ЛЧ
Легия – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Загреб Риека Лига Европы Хайдук Сплит статистика Лига чемпионов Лига конференций Шелбурн
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Футбол | 13 августа 2025, 17:07 18
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ
Гусев может сменить Шовковского во главе Динамо из-за фиаско в ЛЧ

На тренерском мостике «бело-синих» могут произойти изменения

Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Бокс | 13 августа 2025, 08:44 1
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»

Промоутер – о бое Пол – Джошуа

Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Футбол | 13.08.2025, 07:40
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Футбол | 13.08.2025, 01:52
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ХАЦКЕВИЧ – об игроке Динамо: «Он лучше ауты вбрасывал, чем играл в футбол»
Футбол | 13.08.2025, 16:56
ХАЦКЕВИЧ – об игроке Динамо: «Он лучше ауты вбрасывал, чем играл в футбол»
ХАЦКЕВИЧ – об игроке Динамо: «Он лучше ауты вбрасывал, чем играл в футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 9
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 15
Бокс
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
12.08.2025, 21:59 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
12.08.2025, 11:01 125
Футбол
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 382
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
Болота близко. ПСЖ нашел решение по Сафонову после прихода Забарного
12.08.2025, 00:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем