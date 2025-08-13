Хорватия будет иметь как минимум две команды на групповом этапе еврокубков

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы хорватская «Риека» на выезде победила ирландский «Шелбурн» со счетом 3:1 (4:3 по сумме двух встреч) и вышла в следующий раунд.

Таким образом, Хорватия будет иметь как минимум две команды на этапе лиги хотя бы одного из евротурниров.

Подобное произошло впервые за 5 лет и только во второй раз за 11 лет.

Количество хорватских команд на групповом этапе еврокубков (с сезона 15/16)

2025/26 – 2 или 3: Риека (Лига Европы или Лига конференций), Динамо З. (Лига Европы), Хайдук еще имеет шансы в Лиге Конференций

2024/25 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)

2023/24 – 1: Динамо З. (Лига конференций)

2022/23 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)

2021/22 – 1: Динамо З. (Лига Европы)

2020/21 – 2: Риека (Лига Европы), Динамо З. (Лига Европы)

2019/20 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)

2018/19 – 1: Динамо З. (Лига Европы)

2017/18 – 1: Риека (Лига Европы)

2016/17 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)

2015/16 – 1: Динамо З. (Лига чемпионов)