Риека в гостях отыграла гандикап у Шелбурна и вышла в Q4 Лиги Европы

Вечером 12 августа в Дублине состоялся матч-ответ Q4 Лиги Европы между командами Шелбурн (Ирландия) и Риека (Хорватия).

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Шелбурна, и хорваты пытались отыграть гандикап на выезде.

В матче-ответе Риека одержала победу 3:1. При этом решающий гол был забит на 90-й минуте.

Риека вышла в 4-й раунд квалификации Лиги Европы 2025/26, где встретится с победителем матча ПАОК – Вольфсбергер (0:0 в первом матче).

Шелбурн сыграет в Q4 Лиги конференций против Викунгура из Фарер или Линфилда из Северной Ирландии (2:1 в первой игре).

Лига Европы. Квалификация Q4

Матч-ответ, 12 августа 2025

Шелбурн (Ирландия) – Риека (Хорватия) – 1:3 (первый матч – 2:1)

Голы: Одубеко, 86 (пен) – Фрук, 33, Данташ, 73, Ореч, 90

Инфографика