Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Шелбурн
12.08.2025 21:45 2-й матч. Результат первого матча 2:1 - : -
Риека
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
12 августа 2025, 15:04 | Обновлено 12 августа 2025, 16:16
28
0

Поединок состоится 12 августа в 21:15 по Киеву

ФК Шелбурн

Во вторник, 12 августа состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между ирландским «Шелбурном» и хорватской «Риекой». По киевскому времени игра начнется в 21:45. Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Шелбурна».

Шелбурн

Защиту титула коллектив проводит не слишком удачно. За 27 игр команда набрала 39 очков и пока занимает 5 место турнирной таблицы, отставая от лидера на 14 баллов. Однако от зоны еврокубков «Шелбурн» отделяет не так и много – всего 3 зачетных пункта. В нынешнем розыгрыше кубка клуб уже квалифицировался в 1/8 финала, где 20 августа сыграет против «Сент-Патрикс».

В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов ирландцы без особых проблем одолели североирландский «Линфилд», однако дальше «красно-белые» проиграли азербайджанскому «Карабаху» с общим счетом 4:0.

Риека

Чемпионство команды в прошлом сезоне нельзя назвать очень уверенным – за 36 игр коллектив набрал 65 очков. Столько же баллов имело на счету столичное «Динамо», но из-за лучшей статистики в личных встречах 1-е место заняла «Риека». Также клуб торжествовал в кубке, одолев «Белупо» в финале.

Путешествие в еврокубках хорваты начали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где они проиграли «Лудогорцу» со счетом 3:1.

Личные игры

Кроме поединка, на прошлой неделе команды больше не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • В последних 7 выездных играх «Риека» одержала всего 1 победу, дважды сыграла вничью и 4 раза проиграла.
  • «Риека» пропустила 21 гол в минувшем сезоне чемпионата – лучший показатель среди всех команд.
  • «Шелбурн» за 6 прошлых домашних игр одержал 2 победы, 1 раз проиграл и трижды сыграл вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.

Риека Шелбурн Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
