Бавария в гостях выиграла спарринг у швейцарского клуба Грассхоппер
Мюнхенская команда ведет подготовку к сезону Бундеслиги
В контрольном поединке мюнхенская Бавария одержала победу над клубом Грассхоппер из Швейцарии со счетом 2:1.
В первом тайме Бавария забила дважды – отличились Леннарт Карль и Джона Куси Асаре.
Хозяева поля в Цюрихе сократили отставание после перерыва – забил Лорис Джандоменико.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Баварии, которая продолжает подготовку к сезону Бундеслиги.
Товарищеский матч
Цюрих (Швейцария), 12 августа 2025
Грассхоппер (Швейцария) – Бавария (Германия) – 1:2
Голы: Джандоменико, 51 – Карль, 20, Куси Асаре, 26.
Инфографика
📸❤️🤍 pic.twitter.com/zNBbscGkbz– FC Bayern (@FCBayernEN) August 12, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Агрессор активно проводит контрольные матчи
Киевляне так и не забили в ворота «Пафоса»