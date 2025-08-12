Бавария в гостях выиграла спарринг у швейцарского клуба Грассхоппер

В контрольном поединке мюнхенская Бавария одержала победу над клубом Грассхоппер из Швейцарии со счетом 2:1.

В первом тайме Бавария забила дважды – отличились Леннарт Карль и Джона Куси Асаре.

Хозяева поля в Цюрихе сократили отставание после перерыва – забил Лорис Джандоменико.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Баварии, которая продолжает подготовку к сезону Бундеслиги.

Товарищеский матч

Цюрих (Швейцария), 12 августа 2025

Грассхоппер (Швейцария) – Бавария (Германия) – 1:2

Голы: Джандоменико, 51 – Карль, 20, Куси Асаре, 26.

Инфографика