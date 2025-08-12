Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария в гостях выиграла спарринг у швейцарского клуба Грассхоппер
Товарищеские матчи
Грассхопперс
12.08.2025 19:00 – FT 1 : 2
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
12 августа 2025, 21:39 | Обновлено 12 августа 2025, 22:19
194
0

Бавария в гостях выиграла спарринг у швейцарского клуба Грассхоппер

Мюнхенская команда ведет подготовку к сезону Бундеслиги

12 августа 2025, 21:39 | Обновлено 12 августа 2025, 22:19
194
0
Бавария в гостях выиграла спарринг у швейцарского клуба Грассхоппер
ФК Бавария

В контрольном поединке мюнхенская Бавария одержала победу над клубом Грассхоппер из Швейцарии со счетом 2:1.

В первом тайме Бавария забила дважды – отличились Леннарт Карль и Джона Куси Асаре.

Хозяева поля в Цюрихе сократили отставание после перерыва – забил Лорис Джандоменико.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу Баварии, которая продолжает подготовку к сезону Бундеслиги.

Товарищеский матч

Цюрих (Швейцария), 12 августа 2025

Грассхоппер (Швейцария) – Бавария (Германия) – 1:2

Голы: Джандоменико, 51 – Карль, 20, Куси Асаре, 26.

Инфографика

По теме:
Дубль и ассист Мбаппе. Реал разбил австрийскую команду, Лунин вышел на 61-й
Тироль – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тироль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Бавария Грассхоппер товарищеские матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
Футбол | 12 августа 2025, 00:55 4
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей

Агрессор активно проводит контрольные матчи

Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Футбол | 12 августа 2025, 21:57 162
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре

Киевляне так и не забили в ворота «Пафоса»

Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Футбол | 12.08.2025, 00:03
Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
Большой конфликт в ПСЖ. Клуб исключил из состава основного вратаря
«Кто-то так решил». Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 22:18
«Кто-то так решил». Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ
«Кто-то так решил». Доннарумма объявил об уходе из ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 3
Бокс
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал незасчитанные голы Карпат в ворота Шахтера
10.08.2025, 23:08 21
Футбол
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
Луис Энрике уже определился. Сыграет ли Забарный в старте ПСЖ за Суперкубок
11.08.2025, 00:25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем