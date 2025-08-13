Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Кубок Украины
13 августа 2025, 16:00 | Обновлено 13 августа 2025, 16:27
5

Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ

Четыре представителя Украины в еврокубках присоединятся с 1/16 финала

Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
УАФ

13 августа в 15:30 состоялась жеребьевка раунда 1/32 финала Кубка Украины.

В жеребьевке принял участие Олег Лужный, экс-футболист киевского «Динамо» и лондонского «Арсенала».

В соревнованиях на этом этапе примут участие 56 клубов:

  • 12 команд Украинской Премьер-лиги
  • 32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг)
  • 8 победителей квалификационного раунда
  • 4 представителя ААФУ: «Агротех» Тышковка, «Денгофф» Дениховка, «Кормил» Яворов, «Маяк» Сарны

Базовые даты матчей 1/32 финала: 23–24 августа 2025 года. Хозяином поля будет команда, выступающая в более низкой лиге.

4 представителя Украины в еврокубках («Динамо», «Шахтер», «Александрия», «Полесье») начнут борьбу в Кубке с 1/16 финала.

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины

  • Карбон – Ингулец
  • Кормил – Рух
  • Подолье – Скала 1911
  • ЛНЗ – Пробий
  • Виктория – Ворскла
  • Черноморец – Заря
  • Локомотив – Колос Ковалевка
  • Диназ – Агробизнес
  • Ужгород – Феникс-Мариуполь
  • Пенуэл – Карпаты
  • Нива Винница – ЮКСА
  • Левый Берег – Кудровка
  • Металлист – Маяк
  • IRON – Полтава
  • Вильхивцы – Олимпия
  • Металлист 1925 – Оболонь
  • Авангард – Буковина
  • Коростень-Агро-Нива – Верес
  • Чайка – Лесное
  • Чернигов – Атлет
  • Колос Полонное – Нефтяник-Долина
  • Полесье Ставки – Ребел
  • Эпицентр – Агротех
  • Горняк-Спорт – Тростянец
  • Денгофф – Прикарпатье-Благо
  • Куликов-Билка – Кривбасс
  • Фазенда – Металлург
  • Реал Фарма – Нива Тернополь

Инфографика

Видеозапись жеребьевки

жеребьевка Кубок Украины по футболу Коростень Маяк Сарны Карбон Черкассы Денгофф Олимпия Савинцы Полесье Ставки Колос Полонное Агротех Тишковка Фазенда Черновцы Нефтяник Долина IRON Запорожье Ингулец Рух Львов Подолье Хмельницкий Скала 1911 Стрый ЛНЗ Черкассы Пробой Городенка Виктория Сумы Ворскла Полтава Заря Луганск Черноморец Одесса Локомотив Киев Колос Ковалевка Агробизнес Диназ Вышгород Ужгород Феникс-Мариуполь Пенуэл Кривой Рог Карпаты Львов Нива Винница ЮКСА Тарасовка Левый Берег Киев Кудровка Металлист Харьков Полтава Оболонь Киев Вильхивцы Металлист 1925 Авангард Лозовая Буковина Черновцы Верес Ровно Чайка Петропавловская Борщаговка Лесное Атлет Киев Чернигов Ребел Киев Эпицентр Каменец-Подольский Тростянец Горняк-Спорт Прикарпатье Ивано-Франковск Куликов-Белка Кривбасс Кривой Рог Металлург Запорожье Реал Фарма Одесса Нива Тернополь жеребьевка Кубка Украины
Николай Степанов
Оцените материал
naverland
Черноморец х Заря. Самая интересная пара
misastefanko
15 з другої ліги та пять представників ААФУ(+ Авангард Лозова) ,Важко перевірити?
Олександр Стусь
Потрібно ще врахувати, що команди з нижчої ліги в парі грають на своєму полі
Pe4kin
ох металісту і оболоні непощастило, з такого вибору клубів будть між собою грати дві не погані команди УПЛ
Singularis
Ну тут видно, что жребий слепой. А вот потом Динамо выйдет на Белку, а Шахтёр на Зарю
