Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Четыре представителя Украины в еврокубках присоединятся с 1/16 финала
13 августа в 15:30 состоялась жеребьевка раунда 1/32 финала Кубка Украины.
В жеребьевке принял участие Олег Лужный, экс-футболист киевского «Динамо» и лондонского «Арсенала».
В соревнованиях на этом этапе примут участие 56 клубов:
- 12 команд Украинской Премьер-лиги
- 32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг)
- 8 победителей квалификационного раунда
- 4 представителя ААФУ: «Агротех» Тышковка, «Денгофф» Дениховка, «Кормил» Яворов, «Маяк» Сарны
Базовые даты матчей 1/32 финала: 23–24 августа 2025 года. Хозяином поля будет команда, выступающая в более низкой лиге.
4 представителя Украины в еврокубках («Динамо», «Шахтер», «Александрия», «Полесье») начнут борьбу в Кубке с 1/16 финала.
Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины
- Карбон – Ингулец
- Кормил – Рух
- Подолье – Скала 1911
- ЛНЗ – Пробий
- Виктория – Ворскла
- Черноморец – Заря
- Локомотив – Колос Ковалевка
- Диназ – Агробизнес
- Ужгород – Феникс-Мариуполь
- Пенуэл – Карпаты
- Нива Винница – ЮКСА
- Левый Берег – Кудровка
- Металлист – Маяк
- IRON – Полтава
- Вильхивцы – Олимпия
- Металлист 1925 – Оболонь
- Авангард – Буковина
- Коростень-Агро-Нива – Верес
- Чайка – Лесное
- Чернигов – Атлет
- Колос Полонное – Нефтяник-Долина
- Полесье Ставки – Ребел
- Эпицентр – Агротех
- Горняк-Спорт – Тростянец
- Денгофф – Прикарпатье-Благо
- Куликов-Билка – Кривбасс
- Фазенда – Металлург
- Реал Фарма – Нива Тернополь
Инфографика
Видеозапись жеребьевки
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч «бело-синих» попросил о нескольких трансферах, чтобы усилить команду
Бывший тренер киевского «Динамо» рассказал, чего не хватает столичному клубу