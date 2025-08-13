Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ

13 августа в 15:30 состоялась жеребьевка раунда 1/32 финала Кубка Украины.

В жеребьевке принял участие Олег Лужный, экс-футболист киевского «Динамо» и лондонского «Арсенала».

В соревнованиях на этом этапе примут участие 56 клубов:

12 команд Украинской Премьер-лиги

32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг)

8 победителей квалификационного раунда

4 представителя ААФУ: «Агротех» Тышковка, «Денгофф» Дениховка, «Кормил» Яворов, «Маяк» Сарны

Базовые даты матчей 1/32 финала: 23–24 августа 2025 года. Хозяином поля будет команда, выступающая в более низкой лиге.

4 представителя Украины в еврокубках («Динамо», «Шахтер», «Александрия», «Полесье») начнут борьбу в Кубке с 1/16 финала.

Результаты жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины

Карбон – Ингулец

Кормил – Рух

Подолье – Скала 1911

ЛНЗ – Пробий

Виктория – Ворскла

Черноморец – Заря

Локомотив – Колос Ковалевка

Диназ – Агробизнес

Ужгород – Феникс-Мариуполь

Пенуэл – Карпаты

Нива Винница – ЮКСА

Левый Берег – Кудровка

Металлист – Маяк

IRON – Полтава

Вильхивцы – Олимпия

Металлист 1925 – Оболонь

Авангард – Буковина

Коростень-Агро-Нива – Верес

Чайка – Лесное

Чернигов – Атлет

Колос Полонное – Нефтяник-Долина

Полесье Ставки – Ребел

Эпицентр – Агротех

Горняк-Спорт – Тростянец

Денгофф – Прикарпатье-Благо

Куликов-Билка – Кривбасс

Фазенда – Металлург

Реал Фарма – Нива Тернополь

Инфографика

Видеозапись жеребьевки