Первый раунд Кубка Украины. Итоговые результаты и главные цифры

С 8 по 10 августа состоялись 8 матчей квалификационного раунда Кубка Украины 2025/26.

В первом раунде приняли участие 16 команд из 15 областей Украины, от Закарпатья до Харькова. Сергей Ломака (IRON) вошёл в историю как автор первого гола в обновлённом турнире, он забил на 3-й минуте. Всего на этом этапе забито 22 гола в основное время.

Прошло 3 серии послематчевых пенальти, самая длинная – 8 ударов (в матче Колос – Агрон). С пенальти забито ещё 22 мяча. Матчи в свободном доступе на YouTube-канале УПЛ ТБ собрали 85,1 тысячи просмотров.

Следующий раунд – 1/32 финала. В соревнованиях на этом этапе примут участие: 8 победителей квалификационного раунда; 32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг); 4 представителя ААФУ: Агротех (Тышковка, Кировоградская обл.), Денгофф (Дениховка, Киевская обл.), Кормил (Яворов, Львовская обл.), Маяк (Сарны, Ровенская обл.); 12 команд Украинской Премьер-Лиги.

Базовые даты матчей 1/32 финала: 23–24 августа 2025 года.

Кубок Украины 2025/26. 1-й квалификационный раунд

08.08.2025

IRON (Запорожье) – Новоукраинка (Кировоградская обл.) – 5:1 (4:0)

Голы: Ломака (3, 35), Петренко (9), Окатый (38), Черников (58) – Тюпа (66).

Легия (Киев) – Полесье Ставки (Песковка, Киевская обл.) – 0:4 (0:1)

Голы: Максимец (29), Головко (69), Малей (74), Дучев (90+1).

09.08.2025

Горняк (Новоивановск, Львовская обл.) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.) – 1:1 (0:0), пен. 3:4

Голы: Слоневский (86) – Багдай (56).

Карбон (Черкассы) – Пальмира (Одесса) – 2:1 (2:0)

Голы: Тенжицкий (6), Быстрый (39) – Барсуков (64).

Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.) – 4:0 (2:0)

Голы: Богомаз (17), Кошман (26), Спивак (73), Руденко (87).

Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.) – Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.) – 1:0 (0:0)

Гол: Шатуха (53).

На 53-й минуте Шатуха (Коростень/Агро-Нива) не реализовал пенальти.

На 75-й минуте И. Гриб (Коростень/Агро-Нива) не реализовал пенальти.

10.08.2025

Фазенда (Черновцы) – Медея–Невицкий замок (Закарпатская обл.) – 1:1 (0:0), п.п. 4:3

Голы: Бербека (85) – Русин (83, с пенальти).

Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Агрон (Тернопольская обл.) – 0:0, п.п. 5:3.

