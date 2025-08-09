Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. Первый раунд: серия пенальти, вылет Федецкого, кто забил 4?
Кубок Украины
Коростень/Агро-Нива
09.08.2025 16:00 – FT 1 : 0
ЛСТМ-536
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
09 августа 2025, 19:05 |
644
0

Кубок Украины. Первый раунд: серия пенальти, вылет Федецкого, кто забил 4?

9 августа состоялись четыре поединка национального Кубка

09 августа 2025, 19:05 |
644
0
Кубок Украины. Первый раунд: серия пенальти, вылет Федецкого, кто забил 4?

9 августа состоялась четыре матча первого раунда Кубка Украины 2025/26.

Луцксантехмонтаж № 536 вылетел от команды Коростень / Агро-Нива. ЛСТМ-536, за который на поле вышел экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий, потерпел поражение со счетом 0:1. А Федецкий получил красную за разговоры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Олимпия Савинцы разгромила NIKA SMK 4:0, а Карбон справился с коллективом Пальмира Одесса 2:1.

В поединке Горняк Новояворовск – Нефтяник Долина все решилось в серии пенальти. После завершения основных 90 минут точнее при пробитии 11-метровых оказались футболисты Нефтяника.

Кубок Украины. 1-й раунд, 9 августа 2025

  • 13:00. Горняк (Новояворовск, Львовская обл.) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.) – 1:1 (пен. 3:4)
  • 13:00. Карбон (Черкассы) – Пальмира (Одесса) – 2:1
  • 13:00. Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.) – 4:0
  • 16:00. Коростень / Агро-Нива (Житомирская обл.) – Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.) – 1:0

Видеозапись матча Горняк – Нефтяник-Долина

Видеозапись матча Карбон – Пальмира

Видеозапись матча Олимпия – NIKA SMK

Видеозапись матча Коростень / Агро-Нива – Луцксантехмонтаж № 536

По теме:
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Манчестер Юнайтед по пенальти одолел Фиорентину в товарищеском матче
Кубок Украины. Первый раунд, матчи 9 августа. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины по футболу Коростень Богодухов Горняк Новояворовск Карбон Черкассы Олимпия Савинцы Пальмира Одесса Артем Федецкий серия пенальти удаление (красная карточка) пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Бокс | 09 августа 2025, 07:35 1
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»

«Железный Майк» – о Холифилде

Рома заблокировала трансфер Довбика в именитый клуб. Стала известна причина
Футбол | 09 августа 2025, 18:44 0
Рома заблокировала трансфер Довбика в именитый клуб. Стала известна причина
Рома заблокировала трансфер Довбика в именитый клуб. Стала известна причина

Артем заинтересовал «Вильярреал»

Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Бокс | 09.08.2025, 06:30
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Эдди ХИРН: «Мир сошел с ума, почему ты вообще выскочил на ринг к Усику?»
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Футбол | 09.08.2025, 15:45
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Криворожская премьера Ван Леувена. Кривбасс обыграл Металлист 1925
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Футбол | 08.08.2025, 19:58
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
Безумный успех: определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Монреале
08.08.2025, 03:20 8
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 176
Футбол
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
Йожеф САБО: «Кто там сидел у мониторов на матче Динамо – Пафос?»
08.08.2025, 00:44 2
Футбол
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
В Лиге чемпионов заработает правило «невозврата»
08.08.2025, 12:05 2
Хоккей
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
В команде Усика отреагировали: Аль-Шейх не хочет делать бой с чемпионом
08.08.2025, 08:20 4
Бокс
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
Экс-арбитр ФИФА – про неназначенный пенальти в ворота Панатинаикоса
08.08.2025, 11:16 11
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем