Кубок Украины. Первый раунд: серия пенальти, вылет Федецкого, кто забил 4?

9 августа состоялась четыре матча первого раунда Кубка Украины 2025/26.

Луцксантехмонтаж № 536 вылетел от команды Коростень / Агро-Нива. ЛСТМ-536, за который на поле вышел экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий, потерпел поражение со счетом 0:1. А Федецкий получил красную за разговоры.

Олимпия Савинцы разгромила NIKA SMK 4:0, а Карбон справился с коллективом Пальмира Одесса 2:1.

В поединке Горняк Новояворовск – Нефтяник Долина все решилось в серии пенальти. После завершения основных 90 минут точнее при пробитии 11-метровых оказались футболисты Нефтяника.

Кубок Украины. 1-й раунд, 9 августа 2025

13:00. Горняк (Новояворовск, Львовская обл.) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.) – 1:1 (пен. 3:4)

(Ивано-Франковская обл.) – 13:00. Карбон (Черкассы) – Пальмира (Одесса) – 2:1

(Черкассы) – Пальмира (Одесса) – 13:00. Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.) – 4:0

(Савинцы, Полтавская обл.) – NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.) – 16:00. Коростень / Агро-Нива (Житомирская обл.) – Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.) – 1:0

Видеозапись матча Горняк – Нефтяник-Долина

Видеозапись матча Карбон – Пальмира

Видеозапись матча Олимпия – NIKA SMK

Видеозапись матча Коростень / Агро-Нива – Луцксантехмонтаж № 536