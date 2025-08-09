Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку
Кубок Украины
Коростень/Агро-Нива
09.08.2025 16:00 – FT 1 : 0
ЛСТМ-536
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Франции
09 августа 2025, 17:56 |
955
2

ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку

Экс-игрок сборной Украины появился в составе ЛСТМ-536 и был удален за разговоры

09 августа 2025, 17:56 |
955
2
ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку

9 августа проходят матчи первого раунда Кубка Украины 2025/26.

В 16:00 стартовала встреча команд Коростень / Агро-Нива (Житомирская обл.) и Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.).

В составе номинальный гостей на поле вышел бывший игрок сборной Украины, Днепра, Шахтера и Карпат Артем Федецкий.

На 73-й минуте рефери назначил пенальти в ворота ЛСТМ-536. Решение довольно спорное, поскольку при повторе не видно нарушения со стороны защитника.

Федецкий подошел выяснять отношения к судье и был явно недоволен его поступком. Арбитр вначале наградил Артема желтой карточкой, а затем и вовсе удалил его с поля.

Между игрока даже началась небольшая потасовка, в частности из-за эмоций Федецкого. Но футболисты успокоились, а пенальти в итоге не был реализован.

ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку

По теме:
Кубок Украины. Первый раунд, матчи 9 августа. Смотреть онлайн LIVE
ВИДЕО. Бандейра получил вторую желтую карточку и покинул поле
Удаление и два гола. Стартовал 3-й тур чемпионата Бельгии
видео удаление (красная карточка) Артем Федецкий Кубок Украины по футболу Коростень
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Футбол | 08 августа 2025, 18:48 0
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»
Эксперт: «Он совершил ошибку, которую Туран ему запомнит»

Олег Федорчук считает, что у Марьяна Шведа могут быть проблемы

Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Бокс | 09 августа 2025, 00:21 0
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик
Назван бой, который мечтает провести Александр Усик

Сергей Лапин сообщил, что боксер хотел бы сразиться в Киеве

Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Футбол | 08.08.2025, 21:30
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 09.08.2025, 17:35
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Марта Костюк – Татьяна Мария. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Цинциннати
Сергей РЕБРОВ: «Он не зря получил место в Шахтере. Один из лучших»
Футбол | 09.08.2025, 17:58
Сергей РЕБРОВ: «Он не зря получил место в Шахтере. Один из лучших»
Сергей РЕБРОВ: «Он не зря получил место в Шахтере. Один из лучших»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
batistuta
Бидляк! На фронт цього храєра!
Ответить
0
Перший Серед Рівних
loh
Ответить
0
Burevestnik
федя - сантехнік
федя став бидлом...
Ответить
-2
Популярные новости
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 107
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
09.08.2025, 09:16
Футбол
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
Провести бой или потерять титул. Усику без его согласия нашли соперника
08.08.2025, 09:55 3
Бокс
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
Энрике отреагировал на трансфер Забарного. Тренер поставил важное условие
08.08.2025, 03:24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем