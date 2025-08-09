9 августа проходят матчи первого раунда Кубка Украины 2025/26.

В 16:00 стартовала встреча команд Коростень / Агро-Нива (Житомирская обл.) и Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.).

В составе номинальный гостей на поле вышел бывший игрок сборной Украины, Днепра, Шахтера и Карпат Артем Федецкий.

На 73-й минуте рефери назначил пенальти в ворота ЛСТМ-536. Решение довольно спорное, поскольку при повторе не видно нарушения со стороны защитника.

Федецкий подошел выяснять отношения к судье и был явно недоволен его поступком. Арбитр вначале наградил Артема желтой карточкой, а затем и вовсе удалил его с поля.

Между игрока даже началась небольшая потасовка, в частности из-за эмоций Федецкого. Но футболисты успокоились, а пенальти в итоге не был реализован.

ВИДЕО. Федецкий вышел на матч Кубка Украины и получил красную карточку