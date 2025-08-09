Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. Первый раунд, матчи 9 августа. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
Коростень/Агро-Нива
09.08.2025 16:00 - : -
ЛСТМ-536
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
09 августа 2025, 12:55 |
210
0

Кубок Украины. Первый раунд, матчи 9 августа. Смотреть онлайн LIVE

В субботний игровой день 9 августа пройдут 4 поединка

09 августа 2025, 12:55 |
210
0
Кубок Украины. Первый раунд, матчи 9 августа. Смотреть онлайн LIVE
ФК Олимпия Савинцы

9 августа проходят матч 1-го раунда Кубка Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию 4 поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победители матчей выйдут во второй раунд национального кубка

Кубок Украины. 1-й раунд, 9 августа 2025

  • 13:00. Горняк (Новояворовск, Львовская обл.) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.)
  • 13:00. Карбон (Черкассы) – Пальмира (Одесса)
  • 13:00. Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.)
  • 16:00. Коростень / Агро-Нива (Житомирская обл.) – Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.)

Инфографика

13:00. Горняк Новояворовск – Нефтяник-Долина

13:00. Карбон Черкассы – Пальмира Одесса

13:00. Олимпия Савинцы – NIKA SMK Богодухов

16:00. Коростень / Агро-Нива – Луцксантехмонтаж № 53

По теме:
Легия против Полесья. Сыгран еще один матч первого раунда Кубка Украины
Кубок Украины. Первый раунд, матчи 8 августа. Смотреть онлайн LIVE
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Коростень Богодухов Карбон Черкассы Олимпия Савинцы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Взяли три очка из шести за неделю
Футбол | 09 августа 2025, 09:05 5
Таблица коэффициентов УЕФА. Взяли три очка из шести за неделю
Таблица коэффициентов УЕФА. Взяли три очка из шести за неделю

Динамо проиграло, Шахтер сыграл вничью, а Полесье одержало победу

Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Футбол | 09 августа 2025, 08:40 26
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо на трансфере Забарного в ПСЖ

Украинец завершил переход в «ПСЖ»

Легионер Шахтера: «К сожалению, до сих пор не удается выучить украинский»
Футбол | 09.08.2025, 12:29
Легионер Шахтера: «К сожалению, до сих пор не удается выучить украинский»
Легионер Шахтера: «К сожалению, до сих пор не удается выучить украинский»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Футбол | 09.08.2025, 09:16
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
МАРКЕВИЧ: «Пришли аферисты, они почувствовали, что здесь можно заработать»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Бокс | 09.08.2025, 02:49
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Проблема Итаумы? Усик показал, что это не так важно»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
07.08.2025, 09:40 3
Бокс
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
08.08.2025, 14:33 3
Футбол
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
08.08.2025, 07:01 5
Футбол
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
Скандал. Украинскую делегацию не пускали на открытие Всемирных игр
07.08.2025, 20:16 11
Другие виды
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
Резервистов было достаточно. Динамо разгромило Рух во Львове
08.08.2025, 19:58 110
Футбол
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
Ребров высказался о переходе Забарного в ПСЖ
08.08.2025, 21:30 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
Майк ТАЙСОН: «К черту этого боксера, он просто монстр»
09.08.2025, 07:35 1
Бокс
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
Самый дорогой игрок в истории Ман Сити нашел новый клуб. Там есть украинец
07.08.2025, 08:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем