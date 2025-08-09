Кубок Украины
09.08.2025 16:00 - : -
Кубок Украины09 августа 2025, 12:55 |
210
0
Кубок Украины. Первый раунд, матчи 9 августа. Смотреть онлайн LIVE
В субботний игровой день 9 августа пройдут 4 поединка
09 августа 2025, 12:55 |
210
0
9 августа проходят матч 1-го раунда Кубка Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию 4 поединков игрового дня.
Победители матчей выйдут во второй раунд национального кубка
Кубок Украины. 1-й раунд, 9 августа 2025
- 13:00. Горняк (Новояворовск, Львовская обл.) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.)
- 13:00. Карбон (Черкассы) – Пальмира (Одесса)
- 13:00. Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.)
- 16:00. Коростень / Агро-Нива (Житомирская обл.) – Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.)
Инфографика
