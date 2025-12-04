Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Денис КУЗЫК: «Выиграть конкуренцию у Миколенко было крайне сложно»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 12:21 |
Денис КУЗЫК: «Выиграть конкуренцию у Миколенко было крайне сложно»

Воспитанник «Динамо», а сейчас защитник черкасского ЛНЗ дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Денис КУЗЫК: «Выиграть конкуренцию у Миколенко было крайне сложно»
ЛНЗ. Денис Кузык

В минувшем туре ЛНЗ завоевало третью победу кряду. Это позволило подопечным Виталия Пономарева не только удержаться на втором месте, но и сократить отставание от «Шахтера» до двух очков.

Один из творцов выигрыша над «Кудровкой» стал полузащитник черкасской команды Денис Кузык, который эксклюзивно для сайта Sport.ua поделился секретом успеха ЛНЗ в текущем сезоне.

– Денис, как правильно тебя называть: левый защитник или правый полузащитник?
– Сейчас, наверное, больше левый латераль (улыбается). Так как мы сейчас действуем по схеме 5-3-2, я играю слева в защите. Хотя могу и на флангах полузащиты, если того потребует ситуация.

– Чаще всего за свою карьеру, на какой позиции выступал?
– Я постоянно играл левым защитником. А по приходу в «Кривбасс» Юрий Вернидуб поставил меня на правый фланг полузащиты. Я там неплохо себя проявил, поэтому два сезона отыграл именно там.

– В минувшем туре ЛНЗ довольно сложно переиграл новичка УПЛ «Кудровку». Почему так?
– Думаю, это из-за того, что соперники стали к нам относиться более серьезно и строят игру под нас. К примеру, «Кудровка» ранее никогда не действовала в пять защитников…

ЛНЗ. Денис Кузык (справа) и Педриньо

– Это и неудивительно, ведь ЛНЗ пока никому не хочет отдавать второе место. В чем секрет таких результатов?
– Особых секретов здесь нет. Это максимальная отдача не только во время матчей, но и на тренировках. Вера друг в друга и желание побеждать.

– Как ты объяснишь победы над «Полесьем», «Шахтером», «Динамо», но проигрыши командам, которые находятся в нижней части турнирной таблицы?
– К каждому сопернику мы готовимся одинаково, о недооценки не может быть и речи. Возможно, на эти матчи приходилась плохая реализация, а пропускали мы из-за грубых ошибок. А что касается побед над конкурентами, то здесь, наверное, мы были более организованными, других объяснений я не найду (улыбается).

– Какой матч в исполнении ЛНЗ в нынешнем чемпионате ты считаешь наилучшим по качеству игры?
– Думаю, против «Шахтера». Все-таки не каждый день забиваешь такой сильной команде четыре мяча.

Динамо. Денис Кузык

– Тебя можно назвать воспитанником «Динамо», в котором ты провел около 10 лет. Почему не удалось закрепиться в первой команде?
– Из-за высокой конкуренции. Я дошел до молодежного состава, тренировался с основой, но понял, что на меня не очень-то и рассчитывают. Я не видел смысла сидеть и ждать своего шанса, тем более что у меня была возможность играть в Премьер-лиге. Поэтому я решил уйти?

– Кто тогда в «Динамо» был твоим конкурентом на роль левого защитника?
– На эту позицию было много претендентов. Неимоверно сложно было выиграть конкуренцию у Виталия Миколенко (улыбается). А был еще Йосип Пиварич, Сидклей и моего года рождения Костя Вивчаренко.

– Когда у тебя закончился контракт с «Динамо»?
– Мы его разорвали по обоюдному согласию сторон, и я на правах свободного агента в августе 2023 года перешел в «Кривбасс».

– Матчи против «Динамо» являются для тебя в какой-то мере принципиальными?
– Уже нет. Может, первый после ухода из команды, а потом все пошло по накатанной. Это обычный соперник, как и все (улыбается).

– В начале ноября была твоя первая победа над «Динамо», выступая за другую команду?
– Да. И, кстати, «Шахтер» также мне удалось впервые обыграть в Премьер-лиге. Можно сказать, сезон дебютов (улыбается).

– На твой взгляд, почему «Динамо» сейчас так сильно притормозило в результатах?
– Мне сложно сказать. Возможно, переезды, связанные с еврокубковыми матчами накладывают свой отпечаток, поскольку я это сам ощутил, когда выступал за «Кривбасс». Хотя, это их кухня и они должны сами разбираться в своих проблемах.

ЛНЗ. Денис Кузык в матче с Динамо

– Чаще всего первые два места делили «Динамо» и «Шахтер». Сейчас в какой-то мере ЛНЗ находится на месте динамовцев. И если у «бело-синих» стояла бы задача занять первое место, то какие цели у твоей команды на текущий чемпионат?
– Какой-то конкретики нет. Мы стараемся выходить и побеждать в каждом поединке, а в конце сезона посмотрим, где ЛНЗ окажется. Хотя чего скрывать, наверное, каждый футболист мечтает попробовать свои силы на международной арене. По крайней мере, мы постараемся быть как можно выше в турнирной таблице.

– До зимней паузы осталось провести два матча. Будешь удовлетворен только в том случае, если ЛНЗ возьмет максимум во встречах с «Оболонью» и «Зарей»?
– Конечно. Необходимо стараться держать планку и соответствовать тому месту, на котором сейчас находится наша команда.

– ЛНЗ продолжает выступление и в Кубке Украины. Как думаешь, твоей команде в четвертьфинале из всех представителей УПЛ, попался самый сильный соперник?
– Безусловно. «Буковина» – лидер Первой лиги, команда еще не проигрывала в нынешнем сезоне. Поэтому матч будет очень интересным.

– Есть ли задача у ЛНЗ выиграть этот турнир?
– И здесь перед нами не ставили четких целей. Однако мы хотим пройти как можно дальше. Будем делать все, чтобы пробиться как минимум в финал соревнований.

Денис Кузык ЛНЗ Черкассы Кудровка Динамо Киев Виталий Миколенко Виталий Пономарев Сидклей Константин Вивчаренко Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер Донецк Кубок Украины по футболу Буковина Черновцы Оболонь Киев Заря Луганск
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
