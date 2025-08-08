Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Легия против Полесья. Сыгран еще один матч первого раунда Кубка Украины
Кубок Украины
Легия Киев
08.08.2025 18:00 – FT 0 : 4
Полесье Ставки
Кубок Украины
08 августа 2025, 21:59 | Обновлено 08 августа 2025, 22:10
166
0

Легия против Полесья. Сыгран еще один матч первого раунда Кубка Украины

Команда Полесье Ставки прошла во 2-й ранд, победив Легию из Киева

08 августа 2025, 21:59 | Обновлено 08 августа 2025, 22:10
166
0
УПЛ-ТВ

Вечером 8 августа состоялся еще один матч 1-го раунда Кубка Украины 2025/26.

Победители матчей выходят во второй раунд национального кубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда Полесье Ставки прошла во 2-й ранд, победив Легию из Киева (4:0).

Ранее IRON из Запорожья разгромил команду Новоукраинка (Кировоградская область) со счетом 5:1.

Еще 6 противостояний первого раунда пройдут 9 и 10 августа.

Кубок Украины. 1-й раунд, 8 августа 2025

Легия (Киев) — Полесье Ставки (Песковка, Киевская область) 0:4

Кубок Украины по футболу Легия Киев Полесье Ставки
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
