Легия против Полесья. Сыгран еще один матч первого раунда Кубка Украины
Команда Полесье Ставки прошла во 2-й ранд, победив Легию из Киева
Вечером 8 августа состоялся еще один матч 1-го раунда Кубка Украины 2025/26.
Победители матчей выходят во второй раунд национального кубка.
Команда Полесье Ставки прошла во 2-й ранд, победив Легию из Киева (4:0).
Ранее IRON из Запорожья разгромил команду Новоукраинка (Кировоградская область) со счетом 5:1.
Еще 6 противостояний первого раунда пройдут 9 и 10 августа.
Кубок Украины. 1-й раунд, 8 августа 2025
Легия (Киев) — Полесье Ставки (Песковка, Киевская область) – 0:4
