Произошел разгром. Завершен первый матч Кубка Украины 2025/26
«IRON» уверенно победил «Новоукраинку»
В пятницу, 8 августа 2025 года, состоялся матч квалификационного раунда Кубка Украины 2025/26 между «IRON» и «Новоукраинкой».
Поединок состоялся на стадионе «Славутич-Арена» в Запорожье. Победу со счетом 5:1 одержали номинальные хозяева поля.
Этот матч стал первым поединком Кубка Украины сезона 2025/26, а также первым поединком Кубка Украины с обновленным форматом.
Кубок Украины. Квалификационный раунд, 8 августа
IRON – Новоукраинка – 5:1
Голы: Ломака, 3, 35, Петренко, 9, Окатый, 35, Черников, 58 – Тюпа, 66
IRON (стартовый состав): Бабичин, Кардаш, Порублев, Кривой, Ломака, Калиничев, Бугай, Павелько, Окатый, Надличный, Петренко.
Новоукраинка (стартовый состав): Коренев, Яценко, Куруп, Пурцакин, Руденко, Визер, Крит, Карамалак, Барабанов, Тюпа, Бирюк.
