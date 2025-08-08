Кубок Украины
08.08.2025 18:00 - : -
Кубок Украины08 августа 2025, 08:37 | Обновлено 08 августа 2025, 08:39
Кубок Украины. Первый раунд, матчи 8 августа. Смотреть онлайн LIVE
В первый игровой день пройдут два поединка
8 августа проходят матч 1-го раунда Кубка Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию двух поединков игрового дня.
Победители матчей выйдут во второй раунд национального кубка
Кубок Украины. 1-й раунд, 8 августа 2025
12:30. IRON (Запорожье) – Новоукраинка (Кировоградская обл.)
18:00. Легия (Киев) – Полесье Ставки (Песковка, Киевская обл.)
