Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. Первый раунд, матчи 8 августа. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
Легия Киев
08.08.2025 18:00 - : -
Полесье Ставки
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
08 августа 2025, 08:37 | Обновлено 08 августа 2025, 08:39
206
0

Кубок Украины. Первый раунд, матчи 8 августа. Смотреть онлайн LIVE

В первый игровой день пройдут два поединка

08 августа 2025, 08:37 | Обновлено 08 августа 2025, 08:39
206
0
Кубок Украины. Первый раунд, матчи 8 августа. Смотреть онлайн LIVE
ФК Полесье Ставки

8 августа проходят матч 1-го раунда Кубка Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию двух поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победители матчей выйдут во второй раунд национального кубка

Кубок Украины. 1-й раунд, 8 августа 2025

  • 12:30. IRON (Запорожье) – Новоукраинка (Кировоградская обл.)
  • 18:00. Легия (Киев) – Полесье Ставки (Песковка, Киевская обл.)

12:30. IRON (Запорожье) – Новоукраинка (Кировоградская обл.)

18:00. Легия (Киев) – Полесье Ставки (Песковка, Киевская обл.)

Инфографика

По теме:
Бывший призер УПЛ поможет в Кубке Украины любителям из Кировоградщины
Кубок Украины. Новый формат: расписание игр 1-го раунда, назначение судей
Один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги вернулся в футбол
Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Легия Киев Полесье Ставки
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
Футбол | 07 августа 2025, 10:24 8
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»

Бывший главный тренер киевлян высказался о Владимире Бражко

Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона
Футбол | 08 августа 2025, 08:38 0
Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона
Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона

Николай Огарков может сменить клубную прописку

Игорь ЛЕОНОВ: «Судаков находится не в своей тарелке»
Футбол | 08.08.2025, 07:14
Игорь ЛЕОНОВ: «Судаков находится не в своей тарелке»
Игорь ЛЕОНОВ: «Судаков находится не в своей тарелке»
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Футбол | 07.08.2025, 23:59
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
Полесье – Пакш – 3:0. Волки провели яркий матч. Видео голов и обзор
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Футбол | 08.08.2025, 07:01
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
ТУРАН: Если VAR не вмешивается в такие моменты, то зачем вообще существует?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
Майк ТАЙСОН: «Я не могу сравниться с ним. Он слишком большой и жесткий»
06.08.2025, 23:34
Бокс
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
Йожеф САБО: «Трансляцию матча Динамо выключил за полчаса до конца игры»
06.08.2025, 22:43 8
Футбол
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
06.08.2025, 14:53 6
Теннис
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
07.08.2025, 07:41 11
Футбол
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
Мартин БАКОЛЕ: «А что Усику сейчас искать? Это сейчас единственный выход»
06.08.2025, 22:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем