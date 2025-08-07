Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. Новый формат: расписание игр 1-го раунда, назначение судей
Кубок Украины
07 августа 2025, 01:17 | Обновлено 07 августа 2025, 01:29
54
0

Кубок Украины. Новый формат: расписание игр 1-го раунда, назначение судей

Матчи стартового этапа национального Кубка пройдут с 8 до 10 августа

07 августа 2025, 01:17 | Обновлено 07 августа 2025, 01:29
54
0
Кубок Украины. Новый формат: расписание игр 1-го раунда, назначение судей
УАФ

Футбольный Кубок Украины с сезона 2025/26 претерпел масштабные изменения.

Теперь даже аматорские клубы имеют шанс бросить вызов представителям украинской элиты.

В пятницу, 8 августа, стартует первый квалификационный раунд, и до 10 августа будет сыграно 8 матчей.

Все матчи будут транслироваться в открытом доступе на YouTube-канале УПЛ-ТБ.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи квалификационного раунда Кубка Украины 2025/26.

Кубок Украины по футболу. 1-й предварительный раунд

8 августа

  • 12:30. IRON (Запорожье) – Новоукраинка (Кировоградская обл.)
  • 18:00. Легия (Киев) – Полесье Ставки (Песковка, Киевская обл.)

9 августа

  • 13:00. Горняк (Новояворовск, Львовская обл.) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.)
  • 13:00. Карбон (Черкассы) – Пальмира (Одесса)
  • 13:00. Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.)
  • 16:00. Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.) – Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.)

10 августа

  • 13:00. Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Агрон (Тернопольская обл.)
  • 13:00. Фазенда (Черновцы) – Медея–Невицкий замок (Закарпатская обл.)

Инфографика: расписание матчей и назначения судей.

По теме:
Один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги вернулся в футбол
Бывший форвард сборной Украины может вернуться в профессиональный футбол
Экс-хавбек Шахтера и Днепра-1 заявился за аматорский клуб
Кубок Украины по футболу Коростень Богодухов Олимпия Савинцы Полесье Ставки Агрон Великие Гаи Колос Полонное Фазенда Черновцы даты и время матчей судейские назначения
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Футбол | 06 августа 2025, 08:48 27
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ

Киевляне проиграли 0:1

Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»
Футбол | 06 августа 2025, 21:47 18
Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»
Арда ТУРАН: «Мы уважаем Панатинаикос. Шахтер будет готов к борьбе»

Коуч дал пресс-конференцию перед матчем квалификации Лиги Европы

Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Футбол | 07.08.2025, 01:04
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Шахтер получил серьезное предложение по легионеру от клуба АПЛ. Есть ответ
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Бокс | 06.08.2025, 09:15
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Бокс | 06.08.2025, 05:08
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Майрис БРИЕДИС: «У Усика нет другого выбора, он должен это сделать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 411
Футбол
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
Шахтер получил предложение по Судакову от топ-чемпиона. Ответ уже есть
05.08.2025, 08:22 29
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
05.08.2025, 00:01
Бокс
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
Зидан возвращается. Известно, какую команду возглавит легендарный француз
06.08.2025, 11:17
Футбол
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
05.08.2025, 08:45 10
Футбол
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
05.08.2025, 05:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем