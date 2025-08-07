Кубок Украины. Новый формат: расписание игр 1-го раунда, назначение судей
Матчи стартового этапа национального Кубка пройдут с 8 до 10 августа
Футбольный Кубок Украины с сезона 2025/26 претерпел масштабные изменения.
Теперь даже аматорские клубы имеют шанс бросить вызов представителям украинской элиты.
В пятницу, 8 августа, стартует первый квалификационный раунд, и до 10 августа будет сыграно 8 матчей.
Все матчи будут транслироваться в открытом доступе на YouTube-канале УПЛ-ТБ.
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи квалификационного раунда Кубка Украины 2025/26.
Кубок Украины по футболу. 1-й предварительный раунд
8 августа
- 12:30. IRON (Запорожье) – Новоукраинка (Кировоградская обл.)
- 18:00. Легия (Киев) – Полесье Ставки (Песковка, Киевская обл.)
9 августа
- 13:00. Горняк (Новояворовск, Львовская обл.) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.)
- 13:00. Карбон (Черкассы) – Пальмира (Одесса)
- 13:00. Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.)
- 16:00. Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.) – Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.)
10 августа
- 13:00. Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Агрон (Тернопольская обл.)
- 13:00. Фазенда (Черновцы) – Медея–Невицкий замок (Закарпатская обл.)
Инфографика: расписание матчей и назначения судей.
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