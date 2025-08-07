Кубок Украины. Новый формат: расписание игр 1-го раунда, назначение судей

Футбольный Кубок Украины с сезона 2025/26 претерпел масштабные изменения.

Теперь даже аматорские клубы имеют шанс бросить вызов представителям украинской элиты.

В пятницу, 8 августа, стартует первый квалификационный раунд, и до 10 августа будет сыграно 8 матчей.

Все матчи будут транслироваться в открытом доступе на YouTube-канале УПЛ-ТБ.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи квалификационного раунда Кубка Украины 2025/26.

Кубок Украины по футболу. 1-й предварительный раунд

8 августа

12:30. IRON (Запорожье) – Новоукраинка (Кировоградская обл.)

18:00. Легия (Киев) – Полесье Ставки (Песковка, Киевская обл.)

9 августа

13:00. Горняк (Новояворовск, Львовская обл.) – Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.)

13:00. Карбон (Черкассы) – Пальмира (Одесса)

13:00. Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) – NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.)

16:00. Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.) – Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.)

10 августа

13:00. Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) – Агрон (Тернопольская обл.)

13:00. Фазенда (Черновцы) – Медея–Невицкий замок (Закарпатская обл.)

Инфографика: расписание матчей и назначения судей.