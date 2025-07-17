Стартуют аматоры. Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины
16 представителей региональных ассоциаций первыми начнут борьбу за титул
17 июля состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка Украины сезона 2025/26.
Впервые за время войны в кубке примет участие рекордное количество команд – 68.
В квалификационном раунде сыграют 16 представителей региональных ассоциаций футбола. Из них 8 лучших пройдут в следующий этап.
Результаты жеребьевки:
Фазенда Черновцы – Медея/Невецкий замок (Закарпатская область)
Горняк Новояворовск (Львовская область) – Нефтяник Долина (Ивано-Франковская область)
Колос Полонное (Хмельницкая область) – АГРОН Великогаевская ТГ (Тернопольская область)
Коростень (Житомирская область) – Луцксантехмонтаж №536 (Волынская область)
Легия Киев – Полесье Ставки (Киевская область)
Карбон Черкассы – Пальмира Одесса
Олимпия Савинцы (Полтавская область) – NIKA SMK Богодухов (Харьковская область)
IRON Запорожье – Новоукраинка (Кировоградская область)
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