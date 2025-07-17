Стартуют аматоры. Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины

17 июля состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка Украины сезона 2025/26.

Впервые за время войны в кубке примет участие рекордное количество команд – 68.

В квалификационном раунде сыграют 16 представителей региональных ассоциаций футбола. Из них 8 лучших пройдут в следующий этап.

Результаты жеребьевки:

Фазенда Черновцы – Медея/Невецкий замок (Закарпатская область)

Горняк Новояворовск (Львовская область) – Нефтяник Долина (Ивано-Франковская область)

Колос Полонное (Хмельницкая область) – АГРОН Великогаевская ТГ (Тернопольская область)

Коростень (Житомирская область) – Луцксантехмонтаж №536 (Волынская область)

Легия Киев – Полесье Ставки (Киевская область)

Карбон Черкассы – Пальмира Одесса

Олимпия Савинцы (Полтавская область) – NIKA SMK Богодухов (Харьковская область)

IRON Запорожье – Новоукраинка (Кировоградская область)