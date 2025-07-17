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Кубок Украины
17 июля 2025, 14:59 | Обновлено 17 июля 2025, 15:06
508
2

Стартуют аматоры. Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины

16 представителей региональных ассоциаций первыми начнут борьбу за титул

17 июля 2025, 14:59 | Обновлено 17 июля 2025, 15:06
508
2
Стартуют аматоры. Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины
Кубок Украины

17 июля состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка Украины сезона 2025/26.

Впервые за время войны в кубке примет участие рекордное количество команд – 68.

В квалификационном раунде сыграют 16 представителей региональных ассоциаций футбола. Из них 8 лучших пройдут в следующий этап.

Результаты жеребьевки:

Фазенда Черновцы – Медея/Невецкий замок (Закарпатская область)

Горняк Новояворовск (Львовская область) – Нефтяник Долина (Ивано-Франковская область)

Колос Полонное (Хмельницкая область) – АГРОН Великогаевская ТГ (Тернопольская область)

Коростень (Житомирская область) – Луцксантехмонтаж №536 (Волынская область)

Легия Киев – Полесье Ставки (Киевская область)

Карбон Черкассы – Пальмира Одесса

Олимпия Савинцы (Полтавская область) – NIKA SMK Богодухов (Харьковская область)

IRON Запорожье – Новоукраинка (Кировоградская область)

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Олег Мандрівник
Названия у некоторых аматоров забавные 
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vruthiy-112
Коростень рулить.!!!  
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