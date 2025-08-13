Кубок Украины13 августа 2025, 06:04 | Обновлено 13 августа 2025, 07:13
Кубок Украины. Жеребьевка 1/32 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
13 августа в 15:30 состоится жеребьевка очередного раунда Кубка Украины
13 августа в 15:30 состоится жеребьевка раунда 1/32 финала Кубка Украины.
В соревнованиях на этом этапе примут участие 56 клубов:
- 12 команд Украинской Премьер-лиги.
- 8 победителей квалификационного раунда;
- 32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг)
- 4 представителя ААФУ: Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.), Денгофф (Дениховка, Киевская обл.), Кормил (Яворов, Львовская обл.), Маяк (Сарны, Ровенская обл.)
Базовые даты матчей 1/32 финала: 23–24 августа 2025 года.
4 представителя Украины в еврокубках (Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье) начнут борьбу в Кубке с 1/16 финала.
