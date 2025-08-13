Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. Жеребьевка 1/32 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
13 августа 2025, 06:04 | Обновлено 13 августа 2025, 07:13
486
0

Кубок Украины. Жеребьевка 1/32 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 августа в 15:30 состоится жеребьевка очередного раунда Кубка Украины

13 августа 2025, 06:04 | Обновлено 13 августа 2025, 07:13
486
0
Кубок Украины. Жеребьевка 1/32 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

13 августа в 15:30 состоится жеребьевка раунда 1/32 финала Кубка Украины.

В соревнованиях на этом этапе примут участие 56 клубов:

  • 12 команд Украинской Премьер-лиги.
  • 8 победителей квалификационного раунда;
  • 32 команды ПФЛ (по 16 из Первой и Второй лиг)
  • 4 представителя ААФУ: Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.), Денгофф (Дениховка, Киевская обл.), Кормил (Яворов, Львовская обл.), Маяк (Сарны, Ровенская обл.)

Базовые даты матчей 1/32 финала: 23–24 августа 2025 года.

4 представителя Украины в еврокубках (Динамо, Шахтер, Александрия, Полесье) начнут борьбу в Кубке с 1/16 финала.

Кубок Украины. Жеребьевка 1/32 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Первый раунд Кубка Украины. Итоговые результаты и главные цифры
Кубок Украины. В двух матчах победитель определился в серии пенальти
Кубок Украины. Первый раунд, матчи 10 августа. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины по футболу жеребьевка смотреть онлайн Агротех Тишковка Денгофф Маяк Сарны IRON Запорожье Полесье Ставки Нефтяник Долина Карбон Черкассы Олимпия Савинцы Коростень Фазенда Черновцы Колос Полонное
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Другие виды | 12 августа 2025, 20:23 2
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз

Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра

ВИДЕО. Лунин намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один
Футбол | 13 августа 2025, 06:11 1
ВИДЕО. Лунин намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один
ВИДЕО. Лунин намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один

12 августа Реал Мадрид в товарищеском матче переиграл Тироль со счетом 4:0

Дал бой экс-чемпиону мира. Ведя в счете, Бойко уступил Уилсону
Снукер | 12.08.2025, 22:45
Дал бой экс-чемпиону мира. Ведя в счете, Бойко уступил Уилсону
Дал бой экс-чемпиону мира. Ведя в счете, Бойко уступил Уилсону
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12.08.2025, 08:42
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Футбол | 12.08.2025, 21:59
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
Нашелся сбежавший из Украины форвард. Известно, планирует ли возвращаться
11.08.2025, 19:48 13
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
Майк ТАЙСОН: «Он великий боксер, но лучший в истории? Это ложь»
11.08.2025, 02:28
Бокс
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем