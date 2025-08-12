ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский после поражения от «Пафоса» (0:2) в Лиге чемпионов рассказал, почему Денис Попов не смог доиграть матч до конца и был заменен на 65-й минуте.

– Какова ситуация с Денисом Поповым? Как он себя чувствует?

– Его беспокоит икроножная мышца, он почувствовал проблему и попросил замену. Он нам об этом сообщил, и мы уже были готовы к тому, что у него может возникнуть проблема.

Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.