ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
Киевляне завершили выступление в Лиге чемпионов
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский после поражения от «Пафоса» (0:2) в Лиге чемпионов рассказал, почему Денис Попов не смог доиграть матч до конца и был заменен на 65-й минуте.
– Какова ситуация с Денисом Поповым? Как он себя чувствует?
– Его беспокоит икроножная мышца, он почувствовал проблему и попросил замену. Он нам об этом сообщил, и мы уже были готовы к тому, что у него может возникнуть проблема.
Ранее Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2.
