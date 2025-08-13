«Была полная анархия». Экс-игрок сборной Украины – о провале Динамо в ЛЧ

Вылет киевского «Динамо» из розыгрыша Лиги чемпионов после поражений в обоих матчах с кипрским «Пафосом» (0:1 и 0:2) стал полной неожиданностью для футбольной Украины.

Бывший нападающий «Черноморца», «Днепра», «Карпат», «Кривбасса», «Металлиста» и нашей национальной сборной Иван Гецко высказал свои мысли в беседе с корреспондентом Sport.ua.

– Как игрой, результатом, так и командой «Динамо» в целом я разочарован на «все сто», – сказал он. – Это просто катастрофа. В двухраундовом поединке с «Пафосом» динамовцы были мальчиками для битья. Если лучшую команду в Украине уже киприоты так «возят», то о чем тогда можно говорить? А они просто издевались, особенно в конце второго тайма. Это был просто ужас. В действиях «Динамо» была полная анархия. Никакого взаимопонимания в команде нет, каждый из игроков бегает, где вздумается, никакой профессиональной игры нет. Я не знаю, зачем динамовцы на Кипр приехали? Наверное, покупаться в Средиземном море. Может, они продают себя? Но на фоне такой беспомощности их никто не купит. Совсем никто. Бардак. Полный бардак. Игровая дисциплина на поле была полностью нарушена. Крайние защитники были для киприотов как сладкие булочки. Как один, так и другой просто «поплыли». Я не понимаю Шовковского: замены нужно было делать на 3-й или на 5-й, 7-й или 10-й минутах. А центральная зона? Это вообще катастрофа. Никто никого не страхует, никто ни за что не отвечает. Игрок «Пафоса» мчится на дальнюю штангу, за ним никто не бежит, никто его не закрывает. Да, в том эпизоде был какой-то фарт, ведь произошел отскок в другую сторону – здесь вопросов нет. Но этот момент динамовцы сами себе создали. Я на все это смотрел – и было даже страшно. Незадолго до финального свистка у ворот «Динамо» творилось нечто невиданное. Я себе такого представить никогда не мог, чтобы на сегодняшний день Кипр мог не только играть на равных с киевским «Динамо», а даже быть на голову лучше. «Пафос» просто «возил» наших футболистов. У кипрской команды все проходило: «стенки», пас «на третьего», игра в зонах. Никто из динамовцев никого не страхует, каждый играет сам за себя, никто ничего не показывает, игровая схема нарушена полностью. Какой Шапаренко? Это вообще был цирк. Это комедия! Мяч у киевлян не держался: два-три паса поперек поля – пас назад, два-три паса поперек поля – пас назад. Зачем такая игра, когда вы знаете, что вам нужно рисковать после первого пропущенного мяча на первых же минутах? Я даже не могу понять, что происходит с футболистами «Динамо». То ли функциональное состояние у них такое, то ли звездная болезнь. Скорее всего, что она.

– Неприятности начались уже с самого начала матча, когда стрелка часов еще даже не отсчитала двух минут, как грубо ошибся вратарь Руслан Нещерет.

– Игра обороны, как и действия голкипера, мне непонятны. Куда и зачем побежал в том эпизоде Нещерет? Он же мог играть руками в своей штрафной площадке – но нет. Мало того, наш вратарь еще остановился, после чего игрок «Пафоса» дважды ударил по воротам, отдал пас – а его до сих пор нет в «рамке»! Где он? Куда-то побежал. Я в шоке.

– Как думаете, в чем вообще может заключаться причина фиаско в дуэли с «Пафосом»? Возможно, это связано с тем, что «Динамо» летом ничем не усилилось?

– Здесь дело не в усилении. Прежде всего, уровень игры совсем другой. Во что играют динамовцы? Я пока не понимаю. Одно дело, если бы соперником «Динамо» была какая-то серьезная элитная команда. Тогда поражение можно было бы объяснить тем, что попали на хороший клуб, а динамовцы, мол, только набирают форму и т.д. Но когда мы играем против киприотов и такая команда, как киевское «Динамо», проигрывает им, то трудно что-то сказать. За всю историю я такого не помню. Любой соперник из Кипра – это уровень совсем другого плана. Они играют в квалификации – и этим все сказано.

Ранее сообщалось о том, что Гусев может сменить Шовковского во главе «Динамо» из-за фиаско в ЛЧ.