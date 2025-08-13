12 августа мадридский Реал одержал победу над австрийской командой Тироль в товарищеском матче со счетом 4:0.

За королевский клуб отличились Эдер Милитао, Килиан Мбаппе (дубль) и Родриго. Для сливочных это был первый летний спарринг.

Украинский голкипер Андрей Лунин начал встречу на скамейке для запасных и появился на поле на 61-й минуте вместо Тибо Куртуа.

Уже на 69-й Лунин оформил крутой сейв – украинец намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один.

ВИДЕО. Лунин намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один