ВИДЕО. Лунин намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
13 августа 2025, 06:11 | Обновлено 13 августа 2025, 06:47
12 августа Реал Мадрид в товарищеском матче переиграл Тироль со счетом 4:0

12 августа мадридский Реал одержал победу над австрийской командой Тироль в товарищеском матче со счетом 4:0.

За королевский клуб отличились Эдер Милитао, Килиан Мбаппе (дубль) и Родриго. Для сливочных это был первый летний спарринг.

Украинский голкипер Андрей Лунин начал встречу на скамейке для запасных и появился на поле на 61-й минуте вместо Тибо Куртуа.

Уже на 69-й Лунин оформил крутой сейв – украинец намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один.

Тироль Андрей Лунин Реал Мадрид товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы видео сэйвы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
