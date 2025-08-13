ВИДЕО. Лунин намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один
12 августа Реал Мадрид в товарищеском матче переиграл Тироль со счетом 4:0
12 августа мадридский Реал одержал победу над австрийской командой Тироль в товарищеском матче со счетом 4:0.
За королевский клуб отличились Эдер Милитао, Килиан Мбаппе (дубль) и Родриго. Для сливочных это был первый летний спарринг.
Украинский голкипер Андрей Лунин начал встречу на скамейке для запасных и появился на поле на 61-й минуте вместо Тибо Куртуа.
Уже на 69-й Лунин оформил крутой сейв – украинец намертво зафиксировал мяч после выхода соперника один на один.
