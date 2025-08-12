Дубль и ассист Мбаппе. Реал разбил австрийскую команду, Лунин вышел на 61-й
Сливочные одолели ФК Тироль со счетом 4:0, Андрей провел на поле 30 минут
12 августа состоялся товарищеский матч между командами Тироль и Реал Мадрид.
Поединок прошел на стадионе на арене Тиволи Штадион Тироль. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу сливочных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль за подопечных Хаби Алонсо оформил Килиан Мбаппе. Француз также ассистировал на Родриго. Первый мяч в этом противостоянии забил Эдер Милитао.
Украинский голкипер Андрей Лунин начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 61-й минуте вместо Тибо Куртуа.
Реал провел первый летний спарринг. Уже 19 числа королевский клуб стартует в Ла Лиге матчем против Осасуны.
Товарищеский матч. 12 августа
Тироль (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:4
Голы: Милитао, 11, Мбаппе, 13, 59, Родриго, 81
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 12 августа и начнется в 22:00 по Киеву
Агрессор активно проводит контрольные матчи