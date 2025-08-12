Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль и ассист Мбаппе. Реал разбил австрийскую команду, Лунин вышел на 61-й
Товарищеские матчи
Тироль
12.08.2025 20:00 – FT 0 : 4
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 августа 2025, 22:15 | Обновлено 12 августа 2025, 22:20
461
0

Дубль и ассист Мбаппе. Реал разбил австрийскую команду, Лунин вышел на 61-й

Сливочные одолели ФК Тироль со счетом 4:0, Андрей провел на поле 30 минут

12 августа 2025, 22:15 | Обновлено 12 августа 2025, 22:20
461
0
Дубль и ассист Мбаппе. Реал разбил австрийскую команду, Лунин вышел на 61-й
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоялся товарищеский матч между командами Тироль и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе на арене Тиволи Штадион Тироль. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за подопечных Хаби Алонсо оформил Килиан Мбаппе. Француз также ассистировал на Родриго. Первый мяч в этом противостоянии забил Эдер Милитао.

Украинский голкипер Андрей Лунин начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 61-й минуте вместо Тибо Куртуа.

Реал провел первый летний спарринг. Уже 19 числа королевский клуб стартует в Ла Лиге матчем против Осасуны.

Товарищеский матч. 12 августа

Тироль (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:4

Голы: Милитао, 11, Мбаппе, 13, 59, Родриго, 81

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Бавария в гостях выиграла спарринг у швейцарского клуба Грассхоппер
Тироль – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тироль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Эдер Милитао Килиан Мбаппе Родриго Гоес Андрей Лунин Тибо Куртуа товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Реал Мадрид Тироль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Црвена Звезда – Лех. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 12 августа 2025, 21:42 0
Црвена Звезда – Лех. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Црвена Звезда – Лех. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 августа и начнется в 22:00 по Киеву

УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
Футбол | 12 августа 2025, 00:55 4
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей
УЕФА и ФИФА молчат. Сборная россии проведет 5 контрольных матчей

Агрессор активно проводит контрольные матчи

ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Бокс | 12.08.2025, 08:42
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Футбол | 12.08.2025, 19:23
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Йожеф САБО: «Динамо не пройдет. Родившийся ползать летать не сможет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 3
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ. Лидерство Динамо, триллер для Шахтера
11.08.2025, 06:23 20
Футбол
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
Гарри Кейн готовится покинуть Баварию. Это грандиозный трансфер
11.08.2025, 07:16 3
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 11
Бокс
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Тайсон Фьюри объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
11.08.2025, 09:12 2
Бокс
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
Чемпион топовой лиги купит Зинченко. Известно, сколько заработает Арсенал
11.08.2025, 08:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем