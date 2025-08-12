12 августа состоится товарищеский матч между командами Тироль (Австрия) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на арене Тиволи Штадион Тироль. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для сливочных это будет первый спарринг этим летом, как и для Тироля.

Уже 19 числа сливочные стартуют в Ла Лиге матчем первого тура против Осасуны, а Тироль 16 августа начнет сезон в австрийской Бундеслиге.

В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.

Тироль – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже...