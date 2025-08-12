Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тироль – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Тироль
12.08.2025 20:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 августа 2025, 17:34
54
0

Тироль – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 12 августа в 20:00 по Киеву

12 августа 2025, 17:34 |
54
0
Тироль – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

12 августа состоится товарищеский матч между командами Тироль (Австрия) и Реал Мадрид (Испания).

Поединок пройдет на арене Тиволи Штадион Тироль. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для сливочных это будет первый спарринг этим летом, как и для Тироля.

Уже 19 числа сливочные стартуют в Ла Лиге матчем первого тура против Осасуны, а Тироль 16 августа начнет сезон в австрийской Бундеслиге.

В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.

Тироль – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже...

