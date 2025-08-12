Тироль – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча 12 августа в 20:00 по Киеву
12 августа состоится товарищеский матч между командами Тироль (Австрия) и Реал Мадрид (Испания).
Поединок пройдет на арене Тиволи Штадион Тироль. Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Для сливочных это будет первый спарринг этим летом, как и для Тироля.
Уже 19 числа сливочные стартуют в Ла Лиге матчем первого тура против Осасуны, а Тироль 16 августа начнет сезон в австрийской Бундеслиге.
В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.
