  Тироль – Реал – 0:4. Как Мбаппе оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Тироль
12.08.2025 20:00 – FT 0 : 4
Реал Мадрид
Испания
13 августа 2025, 00:32 | Обновлено 13 августа 2025, 00:35
Тироль – Реал – 0:4. Как Мбаппе оформил дубль. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

12 августа состоялся товарищеский матч между командами Тироль и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе на арене Тиволи Штадион Тироль. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за подопечных Хаби Алонсо оформил Килиан Мбаппе. Украинский голкипер Андрей Лунин вышел на поле на 61-й минуте.

Товарищеский матч. 12 августа

Тироль (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:4

Голы: Милитао, 11, Мбаппе, 13, 59, Родриго, 81

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
