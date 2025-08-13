12 августа состоялся товарищеский матч между командами Тироль и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе на арене Тиволи Штадион Тироль. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за подопечных Хаби Алонсо оформил Килиан Мбаппе. Украинский голкипер Андрей Лунин вышел на поле на 61-й минуте.

Товарищеский матч. 12 августа

Тироль (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:4

Голы: Милитао, 11, Мбаппе, 13, 59, Родриго, 81

Видеообзор матча