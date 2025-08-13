12.08.2025 20:00 – FT 0 : 4
113
0
Тироль – Реал – 0:4. Как Мбаппе оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
12 августа состоялся товарищеский матч между командами Тироль и Реал Мадрид.
Поединок прошел на стадионе на арене Тиволи Штадион Тироль. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу сливочных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль за подопечных Хаби Алонсо оформил Килиан Мбаппе. Украинский голкипер Андрей Лунин вышел на поле на 61-й минуте.
Товарищеский матч. 12 августа
Тироль (Австрия) – Реал Мадрид (Испания) – 0:4
Голы: Милитао, 11, Мбаппе, 13, 59, Родриго, 81
Видеообзор матча
