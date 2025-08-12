Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тироль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Товарищеские матчи
Тироль
12.08.2025 20:00 - : -
Реал Мадрид
Испания
12 августа 2025, 16:40
Тироль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 12 августа в 20:00 по Киеву

12 августа 2025, 16:40
Тироль – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Реал Мадрид

12 августа, свою товарищескую встречу проведут Тироль и Реал Мадрид. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени.

Тироль

Не самый известный австрийский клуб сразиться с главным титаном Европы. В прошлом сезоне Тироль хоть и провел в элитном дивизионе, но вел борьбу за выживание, сохранив в итоге прописку, команда стала десятой.

Пока оптимистично начался текущий сезон, ведь удалось одержать победу в национальном кубке, а также стартовать с двух побед в чемпионате. С такими успехами команда делит лидерство, сначала на своем поле одолели Хартберг – 4:2, а потом, тоже дома одолели ЛАСК – 3:1. В кубке была выездная победа над Трайскирхен – 4:0.

Цифры свидетельствуют о том, что команда предпочитает атакующий стиль, хотя в обороне не все идеально. Играть против Реал будет невероятно сложно, но главное не давать сопернику доминировать.

Реал Мадрид

У мадридцев отпуск получился коротким, так как они играли на клубном чемпионате мира. «Сливочные» легко вышли из группы, обыграли Боруссию Дортмунд в 1/8 финала, после чего без шансов уступили ПСЖ – 0:4.

В прошлом сезоне Реал остался без трофеев, что стало серьезным ударом по самолюбию и имиджу. Теперь будет интересно наблюдать, как команда будет играть при Хаби Алонсо, сможет ли он привить тот привлекательный стиль Реалу, который был у Байера.

Обойма игроков у мадридцев звездная, но уровень взаимопонимания явно хромает, есть некая конкуренция за роль главной звезды, немало говорят о том, что могут пожертвовать Винисиусом ради Мбаппе. Для Реала предстоящий матч разминка, но даже подобные встречи клуб себе не может позволить проиграть.

Прогноз

Не сложно догадаться, что ранее эти клубы между собой не пересекались.

В предстоящей битве мадридский коллектив котируется большим фаворитом. Хоть класс Тироль и ниже, команда уже провела ряд официальных матчей, где играла с акцентом на атаку. Я считаю здесь перспективной и проходимой ставку на обмен забитыми мячами за 1,84.

Прогноз Sport.ua
Тироль
12 августа 2025 -
20:00
Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
