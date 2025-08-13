Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 августа 2025, 18:30
Тоттенхэм 14 раз встречался с французскими клубами. Статистика шпор

В официальных матчах «ПСЖ» еще никогда не играл против «Тоттенхэма»

Тоттенхэм 14 раз встречался с французскими клубами. Статистика шпор
Сегодня, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом». Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

За свою историю «Тоттенхэм» 14 раз встречался с французскими командами в еврокубках, 10 из которых – в XXI веке. В этих 14 матчах «шпоры» одержали 6 побед, 4 ничьи и 4 поражения.

Все матчи Тоттенгема против французских команд

  • 1967: КЧС, Лион – Тоттенгем – 1:0
  • 1967: КЧС, Тоттенгем – Лион – 4:3
  • 1971: Кубок УЕФА, Нант – Тоттенгем – 0:0
  • 1971: Кубок УЕФА, Тоттенхэм – Нант – 1:0
  • 2013: ЛЕ, Тоттенхэм – Лион – 2:1
  • 2013: ЛЕ, Лион – Тоттенхэм – 1:1
  • 2015: ЛЕ, Монако – Тоттенхэм – 1:1
  • 2015: ЛЕ, Тоттенхэм – Монако – 4:1
  • 2016: ЛЧ, Тоттенхэм – Монако – 1:2
  • 2016: ЛЧ, Монако – Тоттенхэм – 2:1
  • 2021: ЛК, Ренн – Тоттенхэм – 2:2
  • 2021: ЛК, Тоттенхэм – Ренн 0:3
  • 2022: ЛЧ, Тоттенхэм – Марсель – 2:0
  • 2022: ЛЧ, Марсель – Тоттенхэм – 1:2

«Шпоры» встречались с «ПСЖ» только в рамках товарищеского турнира – Международного кубка чемпионов, где англичане одержали победу со счетом 4:2.

Кто выиграет суперкубок УЕФА? Букмекеры назвали фаворита матча
Легенда Динамо рассказал, что ждет Сафонова, если он останется в ПСЖ
Сможет ли ПСЖ установить новый рекорд в следующем розыгрыше Лиги 1?
Тоттенхэм Суперкубок УЕФА статистика ПСЖ ПСЖ - Тоттенхэм
