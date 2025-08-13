Тоттенхэм 14 раз встречался с французскими клубами. Статистика шпор

Сегодня, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом». Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

За свою историю «Тоттенхэм» 14 раз встречался с французскими командами в еврокубках, 10 из которых – в XXI веке. В этих 14 матчах «шпоры» одержали 6 побед, 4 ничьи и 4 поражения.

Все матчи Тоттенгема против французских команд

1967: КЧС, Лион – Тоттенгем – 1:0

1967: КЧС, Тоттенгем – Лион – 4:3

1971: Кубок УЕФА, Нант – Тоттенгем – 0:0

1971: Кубок УЕФА, Тоттенхэм – Нант – 1:0

2013: ЛЕ, Тоттенхэм – Лион – 2:1

2013: ЛЕ, Лион – Тоттенхэм – 1:1

2015: ЛЕ, Монако – Тоттенхэм – 1:1

2015: ЛЕ, Тоттенхэм – Монако – 4:1

2016: ЛЧ, Тоттенхэм – Монако – 1:2

2016: ЛЧ, Монако – Тоттенхэм – 2:1

2021: ЛК, Ренн – Тоттенхэм – 2:2

2021: ЛК, Тоттенхэм – Ренн 0:3

2022: ЛЧ, Тоттенхэм – Марсель – 2:0

2022: ЛЧ, Марсель – Тоттенхэм – 1:2

«Шпоры» встречались с «ПСЖ» только в рамках товарищеского турнира – Международного кубка чемпионов, где англичане одержали победу со счетом 4:2.