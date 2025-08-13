Суперкубок УЕФА13 августа 2025, 18:30 | Обновлено 13 августа 2025, 18:53
Тоттенхэм 14 раз встречался с французскими клубами. Статистика шпор
В официальных матчах «ПСЖ» еще никогда не играл против «Тоттенхэма»
Сегодня, 13 августа, состоится матч за Суперкубок УЕФА между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом». Начало встречи – в 22:00 по Киеву.
За свою историю «Тоттенхэм» 14 раз встречался с французскими командами в еврокубках, 10 из которых – в XXI веке. В этих 14 матчах «шпоры» одержали 6 побед, 4 ничьи и 4 поражения.
Все матчи Тоттенгема против французских команд
- 1967: КЧС, Лион – Тоттенгем – 1:0
- 1967: КЧС, Тоттенгем – Лион – 4:3
- 1971: Кубок УЕФА, Нант – Тоттенгем – 0:0
- 1971: Кубок УЕФА, Тоттенхэм – Нант – 1:0
- 2013: ЛЕ, Тоттенхэм – Лион – 2:1
- 2013: ЛЕ, Лион – Тоттенхэм – 1:1
- 2015: ЛЕ, Монако – Тоттенхэм – 1:1
- 2015: ЛЕ, Тоттенхэм – Монако – 4:1
- 2016: ЛЧ, Тоттенхэм – Монако – 1:2
- 2016: ЛЧ, Монако – Тоттенхэм – 2:1
- 2021: ЛК, Ренн – Тоттенхэм – 2:2
- 2021: ЛК, Тоттенхэм – Ренн 0:3
- 2022: ЛЧ, Тоттенхэм – Марсель – 2:0
- 2022: ЛЧ, Марсель – Тоттенхэм – 1:2
«Шпоры» встречались с «ПСЖ» только в рамках товарищеского турнира – Международного кубка чемпионов, где англичане одержали победу со счетом 4:2.
