Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Суперкубок УЕФА
ПСЖ
13.08.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Суперкубок УЕФА
ПСЖ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 августа матч за Суперкубок УЕФА

ПСЖ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
колаж Sport.ua

13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).

Поединок состоится на стадионе Дачия Арена в Удинезе (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
