ПСЖ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
13 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА между командами ПСЖ (Франция) и Тоттенхэм (Англия).
Поединок состоится на стадионе Дачия Арена в Удинезе (Италия). Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов, который в финале турнира одолел Интер со счетом 5:0. В финале Лиги Европы Тоттенхэм победил Манчестер Юнайтед (1:0).
