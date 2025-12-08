Звездный украинский игрок готов вернуться в большой футбол
Артем Довбик восстановился после травмы
«Рома» получила мощное усиление перед матчем Лиги Европы против «Селтика».
После месяца вне игры Артем Довбик наконец вернулся к работе с командой: форвард полностью преодолел мышечную травму и уже готовится попасть в заявку на матч. Окончательное решение примет тренерский штаб ближе к игре.
В этом сезоне в активе Довбика 14 матчей, два гола и две результативные передачи.
Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».
