Италия
08 декабря 2025, 19:05
Звездный украинский игрок готов вернуться в большой футбол

Артем Довбик восстановился после травмы

08 декабря 2025, 19:05
Звездный украинский игрок готов вернуться в большой футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

«Рома» получила мощное усиление перед матчем Лиги Европы против «Селтика».

После месяца вне игры Артем Довбик наконец вернулся к работе с командой: форвард полностью преодолел мышечную травму и уже готовится попасть в заявку на матч. Окончательное решение примет тренерский штаб ближе к игре.

В этом сезоне в активе Довбика 14 матчей, два гола и две результативные передачи.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».

Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A травма
Источник: Napoli Magazine
