Малиновский выйдет в старте Дженоа на матч 14-го тура Серии А с Удинезе

Встреча состоится 8 декабря и начнется в 19:00 на стадионе Дачия Арена
Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе команды на матч 14-го тура Серии А 2025/26 против команды Удинезе.
Поединок состоится 8 декабря и начнется в 19:00 по Киеву на стадионе Дачия Арена в городе Удине.
В таблице чемпионата Италии Дженоа с 11 очками занимает 17-е место. У Удинезе 18 пунктов и 11-я строчка.
Малиновский в этом сезоне чемпионата Италии провел уже 11 матчей, забил один гол, отдал один ассист и получил пять желтых карточек.
Стартовые составы на матч Удинезе – Дженоа
