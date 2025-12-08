Малиновский выйдет в старте Дженоа на матч 14-го тура Серии А с Удинезе

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе команды на матч 14-го тура Серии А 2025/26 против команды Удинезе.

Поединок состоится 8 декабря и начнется в 19:00 по Киеву на стадионе Дачия Арена в городе Удине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Италии Дженоа с 11 очками занимает 17-е место. У Удинезе 18 пунктов и 11-я строчка.

Малиновский в этом сезоне чемпионата Италии провел уже 11 матчей, забил один гол, отдал один ассист и получил пять желтых карточек.

Стартовые составы на матч Удинезе – Дженоа