Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский выйдет в старте Дженоа на матч 14-го тура Серии А с Удинезе
Италия
08 декабря 2025, 18:34 | Обновлено 08 декабря 2025, 18:35
136
0

Малиновский выйдет в старте Дженоа на матч 14-го тура Серии А с Удинезе

Встреча состоится 8 декабря и начнется в 19:00 на стадионе Дачия Арена

08 декабря 2025, 18:34 | Обновлено 08 декабря 2025, 18:35
136
0
Малиновский выйдет в старте Дженоа на матч 14-го тура Серии А с Удинезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе команды на матч 14-го тура Серии А 2025/26 против команды Удинезе.

Поединок состоится 8 декабря и начнется в 19:00 по Киеву на стадионе Дачия Арена в городе Удине.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В таблице чемпионата Италии Дженоа с 11 очками занимает 17-е место. У Удинезе 18 пунктов и 11-я строчка.

Малиновский в этом сезоне чемпионата Италии провел уже 11 матчей, забил один гол, отдал один ассист и получил пять желтых карточек.

Стартовые составы на матч Удинезе – Дженоа

По теме:
ВИДЕО. Мощно: как Малиновский реализовал пенальти в матче Удинезе – Дженоа
Звездный украинский игрок готов вернуться в большой футбол
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Руслан Малиновский Дженоа Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу стартовые составы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Футбол | 08 декабря 2025, 10:14 7
Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол

Украинский вингер может выйти на поле уже 17 января 2026

Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 04:42 0
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо

Тренеру не нужны игроки, которые замыкаются в себе и не показывают себя на футбольном поле

ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Футбол | 08.12.2025, 08:12
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Футбол | 08.12.2025, 10:04
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
ВИДЕО. Невероятная траектория. Супергол Эпицентра в чемпионате Украины
Футбол | 08.12.2025, 18:01
ВИДЕО. Невероятная траектория. Супергол Эпицентра в чемпионате Украины
ВИДЕО. Невероятная траектория. Супергол Эпицентра в чемпионате Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 6
Футбол
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 7
Футбол
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 2
Бокс
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 11
Авто/мото
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
Не тревога. Сыграли 20 минут. Романов завершил матч Металлист 1925 – Верес
07.12.2025, 16:58 66
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
07.12.2025, 07:54 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем