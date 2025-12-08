ФОТО. Представители Карпат посетили академию европейского топ-клуба

Руководитель детско-юношеского сектора «Карпат» Андони Бомбин и тренер «зелено-белых» Андрей Сапуга посетили Академию французского «Пари Сен-Жермен».

Представители «зелено-белых» получили возможность увидеть инфраструктуру ПСЖ и узнать больше о работе одного из лучших клубов мира. Андони Бомбин и Андрей Сапуга смогли пообщаться с представителями парижского клуба о работе клубных отделов: от скаутинга и методологии до образовательной программы и перехода из академии в первую команду.

«Такие визиты очень полезны для нас. Они позволяют увидеть своими глазами, как работают академии высшего уровня. Как клуб, мы всегда стремимся участвовать в подобных программах, чтобы продолжать учиться, развивать Академию Футбола «Карпаты» и поднимать ее на максимально высокий уровень», – резюмировал Бомбин.

