ФОТО. Представители Карпат посетили академию европейского топ-клуба
Андони Бомбин и Андрей Сапуга побывали в Академии ПСЖ
Руководитель детско-юношеского сектора «Карпат» Андони Бомбин и тренер «зелено-белых» Андрей Сапуга посетили Академию французского «Пари Сен-Жермен».
Представители «зелено-белых» получили возможность увидеть инфраструктуру ПСЖ и узнать больше о работе одного из лучших клубов мира. Андони Бомбин и Андрей Сапуга смогли пообщаться с представителями парижского клуба о работе клубных отделов: от скаутинга и методологии до образовательной программы и перехода из академии в первую команду.
«Такие визиты очень полезны для нас. Они позволяют увидеть своими глазами, как работают академии высшего уровня. Как клуб, мы всегда стремимся участвовать в подобных программах, чтобы продолжать учиться, развивать Академию Футбола «Карпаты» и поднимать ее на максимально высокий уровень», – резюмировал Бомбин.
Ранее стало известно, что «Карпаты» нацелились на легионера из украинского клуба.
