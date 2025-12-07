Карпаты нацелились на легионера из украинского клуба
Внимание львовского клуба привлекает Сидней
Бразильский защитник «Левого Берега» Сидней привлекает внимание львовских «Карпат». Об этом сообщает Sport Arena.
По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги заинтересован в подписании футболиста киевского клуба, но конкретных предложений пока не делал.
В текущем сезоне Сидней провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» попрощаются с легионером.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Энрике убедительно обыграли «Ренн»
Украинец получит шанс в лондонском клубе, если успешно проявит себя в составе «Страсбурга»