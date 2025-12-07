Карпаты нацелились на легионера из украинского клуба

Бразильский защитник «Левого Берега» Сидней привлекает внимание львовских «Карпат». Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги заинтересован в подписании футболиста киевского клуба, но конкретных предложений пока не делал.

В текущем сезоне Сидней провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» попрощаются с легионером.