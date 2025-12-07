Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты нацелились на легионера из украинского клуба
Украина. Премьер лига
07 декабря 2025, 12:38
Карпаты нацелились на легионера из украинского клуба

Внимание львовского клуба привлекает Сидней

Карпаты нацелились на легионера из украинского клуба
ФК Левый Берег. Сидней

Бразильский защитник «Левого Берега» Сидней привлекает внимание львовских «Карпат». Об этом сообщает Sport Arena.

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги заинтересован в подписании футболиста киевского клуба, но конкретных предложений пока не делал.

В текущем сезоне Сидней провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Карпаты» попрощаются с легионером.

