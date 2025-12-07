Легендарный украинский клуб попрощается с легионером

Эквадорский защитник Диего Паласиос покинет львовские «Карпаты». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, как ожидается, 26-летний футболист покинет команду уже в январе. Права на игрока принадлежат «Коринтиансу», за «львов» Паласиос выступает на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне Диего Паласиос провел всего два матча на клубном уровне во всех турнирах, результативными действиями не отличился. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два миллиона евро.

Ранее стало известно, где «Карпаты» проведут основной этап подготовки зимой.