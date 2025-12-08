Аякс, Ницца и Рапид еще не набирали очков в этапе лиги в еврокубках 2025/26

Три команды еще не набирали очков на этапе лиги в еврокубках сезона 2025/26.

В Лиге чемпионов после 5 сыгранных матчей только у амстердамского Аякса есть 0 в графе набранных очков.

Клуб из Нидерландов проиграл последовательно Интеру (0:2), Марселю (0:4), Челси (1:5), Галатасараю (0:3) и Бенфике (0:2).

В 6-м туре Аякс сыграет на выезде против Карабаха, в активе которого 7 набранных очков.

В Лиге Европы после 5 туров подобное «достижение» имеет только Ницца, проигравшая свои матчи Роме (1:2), Фенербахче (1:2), Сельте (1:2), Фрайбургу (1:3) и Порту (0:3).

В следующем туре Ницца дома сыграет против Браги, набравшей уже 10 очков.

В Лиге конференций было сыграно только 4 тура, и только венский Рапид проиграл во всех них. Австрийцы потерпели поражение от Леха (1:4), Фиорентины (0:3), Университати (0:1) и Ракува (1:4).

В 5-м туре Рапид встретится дома с кипрской Омонией, имеющей в своем активе 5 зачетных баллов.