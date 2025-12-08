Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аякс, Ницца и Рапид еще не набирали очков в этапе лиги в еврокубках 2025/26
Другие новости
08 декабря 2025, 18:41 |
55
0

Аякс, Ницца и Рапид еще не набирали очков в этапе лиги в еврокубках 2025/26

Кому проигрывали эти команды и против кого сыграют на этой неделе?

08 декабря 2025, 18:41 |
55
0
Аякс, Ницца и Рапид еще не набирали очков в этапе лиги в еврокубках 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine

Три команды еще не набирали очков на этапе лиги в еврокубках сезона 2025/26.

В Лиге чемпионов после 5 сыгранных матчей только у амстердамского Аякса есть 0 в графе набранных очков.

Клуб из Нидерландов проиграл последовательно Интеру (0:2), Марселю (0:4), Челси (1:5), Галатасараю (0:3) и Бенфике (0:2).

В 6-м туре Аякс сыграет на выезде против Карабаха, в активе которого 7 набранных очков.

В Лиге Европы после 5 туров подобное «достижение» имеет только Ницца, проигравшая свои матчи Роме (1:2), Фенербахче (1:2), Сельте (1:2), Фрайбургу (1:3) и Порту (0:3).

В следующем туре Ницца дома сыграет против Браги, набравшей уже 10 очков.

В Лиге конференций было сыграно только 4 тура, и только венский Рапид проиграл во всех них. Австрийцы потерпели поражение от Леха (1:4), Фиорентины (0:3), Университати (0:1) и Ракува (1:4).

В 5-м туре Рапид встретится дома с кипрской Омонией, имеющей в своем активе 5 зачетных баллов.

По теме:
Ливерпуль выбрал сторону в конфликте Слота и Салаха. Уже есть последствия
Известно, что должно произойти, чтобы Реал уволил Алонсо
ВОЛОШИН: «Фиорентина? Хотим победить»
Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Аякс Ницца Рапид Вена статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 09:13 31
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо

Николай может перейти в «Жирону»

Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 08 декабря 2025, 18:01 0
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Удинезе – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 8 декабря в 19:00 по Киеву

Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Футбол | 08.12.2025, 10:14
Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Источник назвал точную дату возвращения Мудрика в футбол
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Футбол | 08.12.2025, 07:40
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Динамо оформило подписание украинского вратаря
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Футбол | 08.12.2025, 04:42
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Костюк рассказал, какие футболисты ему не нужны в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 5
Футбол
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
Первые очки сезона. Мандзын финишировал в зачетной зоне спринта на КМ
06.12.2025, 18:45 10
Биатлон
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
ШЕВЧЕНКО: «Если он не выведет сборную на ЧМ, то уедет из страны надолго»
08.12.2025, 08:12 8
Футбол
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
07.12.2025, 23:59 6
Футбол
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
Металлисту 1925 могут засчитать техническое поражение. Что случилось?
07.12.2025, 16:55 102
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем