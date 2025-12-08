Динамо получило предложение по украинцу из Европы. Решение уже принято

«Динамо» Киев получило официальное предложение по трансферу полузащитника Александра Яцыка, однако отклонило его.

По данным источника, интерес к 22-летнему динамовцу проявил польский клуб «Заглембе», который направил киевлянам запрос на переход игрока. Однако условия предложения столичный клуб не устроили – в «Динамо» рассчитывают на футболиста и не планируют его продажу.

В текущем сезоне УПЛ Яцик провел восемь матчей и отличился двумя голами.

Ранее сообщалось, что талантливый полузащитник киевского «Динамо» Богдан Редушко мог покинуть нынешний клуб в 2025 году, однако против такого развития событий выступил президент «бело-синих» Игорь Суркис.