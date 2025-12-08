Динамо получило предложение по украинцу из Европы. Решение уже принято
Александр Яцык заинтересовал «Заглембе»
«Динамо» Киев получило официальное предложение по трансферу полузащитника Александра Яцыка, однако отклонило его.
По данным источника, интерес к 22-летнему динамовцу проявил польский клуб «Заглембе», который направил киевлянам запрос на переход игрока. Однако условия предложения столичный клуб не устроили – в «Динамо» рассчитывают на футболиста и не планируют его продажу.
В текущем сезоне УПЛ Яцик провел восемь матчей и отличился двумя голами.
Ранее сообщалось, что талантливый полузащитник киевского «Динамо» Богдан Редушко мог покинуть нынешний клуб в 2025 году, однако против такого развития событий выступил президент «бело-синих» Игорь Суркис.
