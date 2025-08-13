Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Английский клуб подпишет игрока молодежной сборной Украины
Англия
13 августа 2025, 14:17 |
Английский клуб подпишет игрока молодежной сборной Украины

Иван Варфоломеев перейдет из «Слована» в «Линкольн Сити»

Иван Варфоломеев перейдет из «Слована» в «Линкольн Сити»
ФК Слован. Иван Варфоломеев

Английский «Линкольн Сити» подпишет украинского полузащитника чешского «Слована» Ивана Варфоломеева, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, клуб третьего английского дивизиона заплатит за 21-летнего футболиста 600 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 Иван Варфоломеев провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины (7 матчей) в 600 тысяч евро.

Ранее Иван Варфоломеев выиграл суд против «Руха».

