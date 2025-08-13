Английский клуб подпишет игрока молодежной сборной Украины

Английский «Линкольн Сити» подпишет украинского полузащитника чешского «Слована» Ивана Варфоломеева, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, клуб третьего английского дивизиона заплатит за 21-летнего футболиста 600 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 Иван Варфоломеев провел 30 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока молодежной сборной Украины (7 матчей) в 600 тысяч евро.

Ранее Иван Варфоломеев выиграл суд против «Руха».