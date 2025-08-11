Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии, сообщает Defensa Central.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии намерен предложить 350 миллионов евро з 26-летнего футболиста, тем самым совершив самый дорогой трансфер в истории. Сам Мбаппе пока что не заинтересован в переходе и сконцентрирован на игре за «Реал».

В прошедшем сезоне Килиан Мбаппе провел 59 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 44 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

