Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Испания
11 августа 2025, 17:39
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму

В Саудовской Аравии нацелились на французского нападающего

Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе привлекает внимание клубов из Саудовской Аравии, сообщает Defensa Central.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии намерен предложить 350 миллионов евро з 26-летнего футболиста, тем самым совершив самый дорогой трансфер в истории. Сам Мбаппе пока что не заинтересован в переходе и сконцентрирован на игре за «Реал».

В прошедшем сезоне Килиан Мбаппе провел 59 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 44 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» определились с новой девяткой.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
antt
Тут вже краще писати в мільярдах, хай ще цілого не запропонували. Але якщо третина мільярда то вже можна говорити про такі масштаби і одиниці
Микола Унгурян
навряд чи в такому віці варто переходити в чемпіонат СА
