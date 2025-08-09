Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. В Реале определились с новой девяткой
Испания
09 августа 2025, 13:12
Эндрик будет носить девятый номер

Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

В мадридском «Реале» определились с новым носителем девятого номера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Теперь под 9-м номером выступать будет бразильский нападающий Эндрик. Ранее он играл под 16-м номером. До Эндрика 9-й номер носил Килиан Мбаппе, который теперь стал «десяткой».

В прошлом сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Ве-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что президент «Реала» намерен осуществить громкий трансфер.

