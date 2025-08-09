ОФИЦИАЛЬНО. В Реале определились с новой девяткой
Эндрик будет носить девятый номер
В мадридском «Реале» определились с новым носителем девятого номера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Теперь под 9-м номером выступать будет бразильский нападающий Эндрик. Ранее он играл под 16-м номером. До Эндрика 9-й номер носил Килиан Мбаппе, который теперь стал «десяткой».
В прошлом сезоне Эндрик провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, отличился 7 забитыми голами и 1 голевой передачей. Ве-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что президент «Реала» намерен осуществить громкий трансфер.
9️⃣ @Endrick pic.twitter.com/lKKKk2cjZ2— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2025
