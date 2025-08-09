Гвардиола против. Президент Реала намерен осуществить громкий трансфер

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри пока не определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру. Об этом сообщает Cadena SER.

Гранд Премьер-лиги делает все возможное, чтобы сохранить в составе опытного 29-летнего футболиста. «Горожане» предложили испанцу новый контракт и улучшенные финансовые условия, которые сделают его вторым самым высокооплачиваемым игроком в команде.

Вместе с тем, борьбу за Родри продолжает вести и мадридский «Реал», которому нужно усиление в центр поля накануне старта нового сезона. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола не хочет отпускать игрока, которого считает одним из лидеров.

Президент королевского клуба Флорентино Перес проведет личные переговоры с полузащитником, чтобы убедить того покинуть английский чемпионат и перебраться в Мадрид. «Реал» готов отдать за испанца около 100 млн евро.

В прошлом сезоне Родри провел всего восемь матчей, так как был травмирован. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает в июне 2027 года, а ориентировочная стоимость составляет 110 млн евро.