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Англия
05 августа 2025, 14:20 |
509
0

Манчестер Сити предложил огромные деньги, чтобы удержать одного из лидеров

Родри станет вторым самым высокооплачиваемым футболистом в составе английского гранда

05 августа 2025, 14:20 |
509
0
Манчестер Сити предложил огромные деньги, чтобы удержать одного из лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри с высокой вероятностью продолжит карьеру в Премьер-лиге. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 29-летнего футболиста истекает в июне 2027 года, однако «горожане» намерены сохранить в составе одного из лидеров еще на несколько лет. Представитель Премьер-лиги подготовил новое соглашение, согласно которому зарплата испанца будет серьезно увеличена.

На данный момент Родри получает около 11,5 млн фунтов стерлингов в год – это девятый показатель в команде. Если полузащитник подпишет новый контракт, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Сити» – больше испанца буте зарабатывать только норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Родри намерен остаться в Англии, так как полностью доволен своим положением в команде, и не собирается покидать Премьер-лигу, несмотря на интерес других грандов (например, мадридского «Реала»).

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Родри Фабрицио Романо продление контракта
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
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