Манчестер Сити предложил огромные деньги, чтобы удержать одного из лидеров

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри с высокой вероятностью продолжит карьеру в Премьер-лиге. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 29-летнего футболиста истекает в июне 2027 года, однако «горожане» намерены сохранить в составе одного из лидеров еще на несколько лет. Представитель Премьер-лиги подготовил новое соглашение, согласно которому зарплата испанца будет серьезно увеличена.

На данный момент Родри получает около 11,5 млн фунтов стерлингов в год – это девятый показатель в команде. Если полузащитник подпишет новый контракт, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Сити» – больше испанца буте зарабатывать только норвежский форвард Эрлинг Холанд.

Родри намерен остаться в Англии, так как полностью доволен своим положением в команде, и не собирается покидать Премьер-лигу, несмотря на интерес других грандов (например, мадридского «Реала»).

