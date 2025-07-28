Ман Сити принял решение о будущем Родри на фоне интереса со стороны Реала

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри продолжит свою карьеру в Премьер-лиге, несмотря на интерес со стороны других команд.

Главным кандидатом на 29-летнего футболиста считается мадридский «Реал», который намерен укрепит центр поля после травмы одного из лидеров Джуда Беллингема. В трансфере испанца лично заинтересованы президент Флорентино Перес и тренер «сливочных» Хаби Алонсо.

По этой причине, английский клуб принял важное решение – «горожане» не намерены продавать опытного полузащитника и не будут вести никаких переговоров с мадридской командой.

Более того, Родри получит предложение продлить контракт до июня 2030 года. Несмотря на тяжелую травму, которую получил испанец в прошлом сезоне, в Манчестере считают его важным футболистом стартового состава.

Контракт Родри с «Манчестер Сити» истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 110 миллионов евро.