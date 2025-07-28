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  4. Ман Сити принял решение о будущем Родри на фоне интереса со стороны Реала
Англия
28 июля 2025, 13:17 |
837
2

Ман Сити принял решение о будущем Родри на фоне интереса со стороны Реала

Английский клуб предложит испанскому полузащитнику продлить контракт до 2030 года

28 июля 2025, 13:17 |
837
2
Ман Сити принял решение о будущем Родри на фоне интереса со стороны Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри продолжит свою карьеру в Премьер-лиге, несмотря на интерес со стороны других команд.

Главным кандидатом на 29-летнего футболиста считается мадридский «Реал», который намерен укрепит центр поля после травмы одного из лидеров Джуда Беллингема. В трансфере испанца лично заинтересованы президент Флорентино Перес и тренер «сливочных» Хаби Алонсо.

По этой причине, английский клуб принял важное решение – «горожане» не намерены продавать опытного полузащитника и не будут вести никаких переговоров с мадридской командой.

Более того, Родри получит предложение продлить контракт до июня 2030 года. Несмотря на тяжелую травму, которую получил испанец в прошлом сезоне, в Манчестере считают его важным футболистом стартового состава.

Контракт Родри с «Манчестер Сити» истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 110 миллионов евро.

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Манчестер Сити Реал Мадрид Родри трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги продление контракта
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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Mark4854590
Розумне рішення керівництва Ман Сіті. Втім і Реал вміє переконувати футболістів
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+1
Перець
без Родрі був просраний сезон по усім напрямкам
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0
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