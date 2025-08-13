ВИДЕО. Жена Забарного поделилась первыми кадрами с Парижа. Красота

Жена новичка ПСЖ Ильи Забарного, Ангелина Забарная, показала красоту Парижа на своей странице в Instagram.

Украинка сняла захватывающий вид столицы Франции с высота птичьего полета.

«И новое приключение началось», – подписала видео красавица.

Забарная очень любит Париж, и была в этом городе до трансфера мужа – в марте она приезжала в столицу Франции вместе с подругой.