ВИДЕО. Жена Забарного поделилась первыми кадрами с Парижа. Красота
Ангелина Забарная сняла Париж с высоты птичьего полета
Жена новичка ПСЖ Ильи Забарного, Ангелина Забарная, показала красоту Парижа на своей странице в Instagram.
Украинка сняла захватывающий вид столицы Франции с высота птичьего полета.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«И новое приключение началось», – подписала видео красавица.
Забарная очень любит Париж, и была в этом городе до трансфера мужа – в марте она приезжала в столицу Франции вместе с подругой.
