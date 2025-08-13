Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Жена Забарного поделилась первыми кадрами с Парижа. Красота
Другие новости
13 августа 2025, 01:09 |
390
0

ВИДЕО. Жена Забарного поделилась первыми кадрами с Парижа. Красота

Ангелина Забарная сняла Париж с высоты птичьего полета

13 августа 2025, 01:09 |
390
0
ВИДЕО. Жена Забарного поделилась первыми кадрами с Парижа. Красота
Instagram. Ангелина Забарная

Жена новичка ПСЖ Ильи Забарного, Ангелина Забарная, показала красоту Парижа на своей странице в Instagram.

Украинка сняла захватывающий вид столицы Франции с высота птичьего полета.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«И новое приключение началось», – подписала видео красавица.

Забарная очень любит Париж, и была в этом городе до трансфера мужа – в марте она приезжала в столицу Франции вместе с подругой.

По теме:
ФОТО. Слухи подтвердились. Ямаль встречается с аргентинской певицей
ВИДЕО. «Даже Криш уже созрел». Милевский анонсировал свадьбу
ФОТО. Джорджину Родригес уволили с работы из-за Криштиану Роналду
видео видео-реклама lifestyle Ангелина Забарная Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса
Футбол | 12 августа 2025, 18:47 37
Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса
Шовковский назвал состав Динамо на ответный матч Q3 ЛЧ против Пафоса

12 августа в 20:00 в Лимасоле пройдет игра 3-го раунда квалификации

Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Другие виды | 12 августа 2025, 20:23 2
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз

Знаменитый легкоатлет в Будапеште взял планку на высоте 6.29 метра

Фенербахче – Фейеноорд – 5:2. Перестрелка в Стамбуле. Видео голов и обзор
Футбол | 13.08.2025, 00:47
Фенербахче – Фейеноорд – 5:2. Перестрелка в Стамбуле. Видео голов и обзор
Фенербахче – Фейеноорд – 5:2. Перестрелка в Стамбуле. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Футбол | 12.08.2025, 11:01
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
ОФИЦИАЛЬНО. Забарный за большие деньги перешел в ПСЖ
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Футбол | 12.08.2025, 21:59
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
Тренер Дюбуа: «Мне плевать, это жизнь, Даниэль – в больнице»
11.08.2025, 05:48 3
Бокс
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
В ПСЖ отреагировали на ситуацию с Забарным и россиянином Сафоновым
11.08.2025, 13:24 19
Футбол
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
Алекс Фергюсон назвал лучшую команду в истории футбола
11.08.2025, 06:08
Футбол
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Для Усика нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
12.08.2025, 09:12 12
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот великий бой состоится в следующем году»
11.08.2025, 04:36 2
Бокс
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
«Ненавижу это». Коуч Борнмута впервые высказался о переходе Забарного в ПСЖ
11.08.2025, 14:41 6
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
ОФИЦИАЛЬНО. Сын легенды Динамо перешел в Кудровку
11.08.2025, 15:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем