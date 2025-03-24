Другие новости24 марта 2025, 00:38 |
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ФОТО. Красавица! Жена футболиста сборной Украины влюбляет в себя Париж
Ангелина Забарная заставляет Париж заново влюбиться
24 марта 2025, 00:38 |
977
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Ангелина Забарная, жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, поражает стильным образом в Париже.
Её фото с видом на Эйфелеву уже собрали более 1000 лайков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На снимках она позирует в четырех разных образах на одном балконе, показав свою потрясающую красоту на фоне одной из самых знаменательных достопримечательностей мира.
«История одного парижского балкона», – вот так Ангелина подписала свой крайний пост.
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