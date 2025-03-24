ФОТО. Красавица! Жена футболиста сборной Украины влюбляет в себя Париж

Ангелина Забарная, жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, поражает стильным образом в Париже.

Её фото с видом на Эйфелеву уже собрали более 1000 лайков.

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На снимках она позирует в четырех разных образах на одном балконе, показав свою потрясающую красоту на фоне одной из самых знаменательных достопримечательностей мира.

«История одного парижского балкона», – вот так Ангелина подписала свой крайний пост.