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  4. ФОТО. Красавица! Жена футболиста сборной Украины влюбляет в себя Париж
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24 марта 2025, 00:38 |
977
0

ФОТО. Красавица! Жена футболиста сборной Украины влюбляет в себя Париж

Ангелина Забарная заставляет Париж заново влюбиться

24 марта 2025, 00:38 |
977
0
ФОТО. Красавица! Жена футболиста сборной Украины влюбляет в себя Париж
Instagram. Ангелина Забарная

Ангелина Забарная, жена защитника «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного, поражает стильным образом в Париже.

Её фото с видом на Эйфелеву уже собрали более 1000 лайков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках она позирует в четырех разных образах на одном балконе, показав свою потрясающую красоту на фоне одной из самых знаменательных достопримечательностей мира.

«История одного парижского балкона», – вот так Ангелина подписала свой крайний пост.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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