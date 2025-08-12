Истанбул Башакшехир

Башакшехир – Викинг. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Матч начнется 13 августа в 19:00 по Киеву
В среду, 13 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между турецким «Башакшехиром» и норвежским «Викингом». По киевскому времени игра начнется в 19:00. Первая игра завершилась победой турков со счетом 3:1.
Башакшехир
В прошлом сезоне турецкой Суперлиги коллектив набрал 54 балла и занял 5 место, что и позволило ему играть в квалификации Лиги конференций. Своих ближайших конкурентов, «Эюпспор», команда опередила всего на 1 зачетный пункт. Кубок «Башакшехир» покинул еще на стадии группового этапа, уступив «Галатасараю» по дополнительным показателям.
Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций турки с общим счетом 5:0 разгромили болгарское «Черно Море».
Викинг
После 19 игр текущего сезона чемпионата Норвегии команда имеет 42 балла на счету и занимает 1-е место в таблице, опережая «Буде/Глимт» на 3 зачетных пункта (но у «черно-желтых») есть матч в запасе. Однако в кубке коллектива чуть не повезло, там он потерпел минимальное поражение против «Сарпсборга» в полуфинальной игре.
Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций норвежцы противостояли словенскому «Коперу», который они разгромили с общим счетом 3:12.
Личные встречи
Коллективы, кроме матча на прошлой неделе, ни разу не встречались в очных играх.
Интересные факты
- За 18 домашних игр в прошлом сезоне чемпионата Турции «Башакшехир» набрал 31 очко – 11-й лучший показатель среди всех команд.
- В 19 матчах чемпионата Норвегии в этом сезоне «Викинг» отличился 47 раз – лучшая статистика среди всех команд турнира.
- За 10 выездных поединков в текущем сезоне национальной лиги «Викинг» набрал 22 очка – ни у одной команды нет лучших результатов.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.74.
19:00
