Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
Истанбул Башакшехир
13.08.2025 19:00 - : -
Викинг Ставангер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Башакшехир – Викинг. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций

Матч начнется 13 августа в 19:00 по Киеву

Башакшехир – Викинг. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
ФК Башакшехир

В среду, 13 августа состоится игра 3-го квалификационного раунда Лиги конференций между турецким «Башакшехиром» и норвежским «Викингом». По киевскому времени игра начнется в 19:00. Первая игра завершилась победой турков со счетом 3:1.

Башакшехир

В прошлом сезоне турецкой Суперлиги коллектив набрал 54 балла и занял 5 место, что и позволило ему играть в квалификации Лиги конференций. Своих ближайших конкурентов, «Эюпспор», команда опередила всего на 1 зачетный пункт. Кубок «Башакшехир» покинул еще на стадии группового этапа, уступив «Галатасараю» по дополнительным показателям.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций турки с общим счетом 5:0 разгромили болгарское «Черно Море».

Викинг

После 19 игр текущего сезона чемпионата Норвегии команда имеет 42 балла на счету и занимает 1-е место в таблице, опережая «Буде/Глимт» на 3 зачетных пункта (но у «черно-желтых») есть матч в запасе. Однако в кубке коллектива чуть не повезло, там он потерпел минимальное поражение против «Сарпсборга» в полуфинальной игре.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций норвежцы противостояли словенскому «Коперу», который они разгромили с общим счетом 3:12.

Личные встречи

Коллективы, кроме матча на прошлой неделе, ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • За 18 домашних игр в прошлом сезоне чемпионата Турции «Башакшехир» набрал 31 очко – 11-й лучший показатель среди всех команд.
  • В 19 матчах чемпионата Норвегии в этом сезоне «Викинг» отличился 47 раз – лучшая статистика среди всех команд турнира.
  • За 10 выездных поединков в текущем сезоне национальной лиги «Викинг» набрал 22 очка – ни у одной команды нет лучших результатов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua
Истанбул Башакшехир
13 августа 2025 -
19:00
Викинг Ставангер
Тотал больше 3 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
