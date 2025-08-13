Автогол не помешал. Истанбул прошел Викинг, соперником будет клуб украинцев

В матче квалификации Q3 Лиги конференций УЕФА 13 августа встретились Стамбул Башакшехир (Турция) и Викинг (Норвегия).

Матч прошел на стадионе Башакшехир Фатих Терим в Стамбуле. Команды разошлись миром (1:1), обменявшись голами в первом тайме.

Онур Булут отличился автоголом на 34-й минуте, а счет для хозяев сравнял Деви Зельке на 40-й минуте.

Первый матч завершился победой турецкого клуба 3:1, поэтому по сумме двух встреч Башакшехир прошел дальше.

В Q4 ЛК соперником турецкого клуба будет Университатя Крайова (в составе которой играют украинцы Павло Исенко и Александр Романчук) или Спартак Трнава (3:0 в первой игре).

Лига конференций. Квалификация Q3

Матч-ответ, 13 августа 2025

Истанбул Башакшехир (Турция) – Викинг (Норвегия) – 1:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Деви Зельке, 40 – Онур Булут, 34 (автогол)

Инфографика