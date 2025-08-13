Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Автогол не помешал. Истанбул прошел Викинг, соперником будет клуб украинцев
Лига конференций
Проходит дальше Истанбул Башакшехир
13.08.2025 19:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 1 : 1
Викинг Ставангер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 августа 2025, 22:37 | Обновлено 13 августа 2025, 22:55
228
0

Автогол не помешал. Истанбул прошел Викинг, соперником будет клуб украинцев

Оппонентом турецкого клуба станет Университатя Крайова с Исенко и Романчуком

13 августа 2025, 22:37 | Обновлено 13 августа 2025, 22:55
228
0
Автогол не помешал. Истанбул прошел Викинг, соперником будет клуб украинцев
ФК Истанбул Башакшехир

В матче квалификации Q3 Лиги конференций УЕФА 13 августа встретились Стамбул Башакшехир (Турция) и Викинг (Норвегия).

Матч прошел на стадионе Башакшехир Фатих Терим в Стамбуле. Команды разошлись миром (1:1), обменявшись голами в первом тайме.

Онур Булут отличился автоголом на 34-й минуте, а счет для хозяев сравнял Деви Зельке на 40-й минуте.

Первый матч завершился победой турецкого клуба 3:1, поэтому по сумме двух встреч Башакшехир прошел дальше.

В Q4 ЛК соперником турецкого клуба будет Университатя Крайова (в составе которой играют украинцы Павло Исенко и Александр Романчук) или Спартак Трнава (3:0 в первой игре).

Лига конференций. Квалификация Q3

Матч-ответ, 13 августа 2025

Истанбул Башакшехир (Турция) – Викинг (Норвегия) – 1:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Деви Зельке, 40 – Онур Булут, 34 (автогол)

Инфографика

По теме:
Шериф – Андерлехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Арарат – Спарта. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Пакш – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Лига конференций Истанбул Башакшехир Викинг Ставангер Дэви Зельке автогол Павел Исенко Александр Романчук (1999)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Бокс | 13 августа 2025, 05:30 0
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера

Эдди – о возможном бое Усик – Итаума

ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
Футбол | 13 августа 2025, 01:52 22
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе

Парижане готовятся к матчу с «Тоттенхэмом»

Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Футбол | 12.08.2025, 23:22
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Футбол | 13.08.2025, 20:59
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Минус шесть топ-игроков. Известны потери Шахтера на матч Лиги Европы
Арда ТУРАН: «Будет сложный матч. Играем по той же тактике. Надо забивать»
Футбол | 13.08.2025, 22:04
Арда ТУРАН: «Будет сложный матч. Играем по той же тактике. Надо забивать»
Арда ТУРАН: «Будет сложный матч. Играем по той же тактике. Надо забивать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
Исторический трансфер. Реал может продать Мбаппе за невероятную сумму
12.08.2025, 05:44 8
Футбол
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
Большая куча денег. Итаума рассказал, кто его впечатляет больше, чем Усик
11.08.2025, 19:48 4
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это самый талантливый супертяж, но к такому он не готов»
12.08.2025, 08:42
Бокс
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
12.08.2025, 21:57 384
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 69
Футбол
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем